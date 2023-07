Madres adolescentes en Brasil

Imagen: DW

Vitoria fue madre a los 15 años. Ahora, a los 17, está embarazada de nuevo. Vive con su novio Eduardo en una favela del norte de Río de Janeiro. El dinero escasea y su piso es pequeño. En el vecindario se trafica con drogas. En cada esquina hay traficantes fuertemente armados.

Es un mundo completamente distinto al de Río de tarjeta postal, con su pan de azúcar y sus playas de ensueño, destino soñado por turistas de todo el mundo. Pero Vitoria y Eduardo se esfuerzan por salir adelante. Con la ayuda del Instituto Dara, emprenden este difícil camino.

Un reportaje de Bianca Kopsch.

