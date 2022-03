++ Macron seguirá intentando la vía diplomática con Rusia ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21:39 Estados Unidos suspende pruebas balísticas previstas

"Para demostrar que no tenemos intención de llevar a cabo acciones que pudieran malinterpretarse, el Departamento de Defensa ha ordenado que se pospongan las pruebas de lanzamiento de tres misiles intercontinentales Minuteman programados para esta semana", anunció en rueda de prensa el portavoz del Pentágono, John Kirby. No es una decisión "tomada a la ligera", dijo, sino que busca enseñar que Estados Unidos "es una potencia nuclear responsable".

En una rueda de prensa este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, explicó que el Gobierno estadounidense todavía no ve "ninguna razón" para elevar su nivel de alerta nuclear ante las palabras de Putin. Y calificó como "el colmo de la irresponsabilidad" el anuncio del presidente ruso, a quien recordó que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar". "Rusia y Estados Unidos han estado de acuerdo durante mucho tiempo en que el uso de armas nucleares sería devastador para todo el mundo", insistió.

21:32 España enviará a Ucrania lanzagranadas, munición y ametralladoras

España enviará el próximo viernes dos aviones con un primer cargamento de material militar ofensivo a Ucrania, que incluye 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras, así como ametralladoras ligeras.

En una entrevista en televisión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado que este primer envío llegará a Polonia, a un punto muy cercano con la frontera de Ucrania, en dos aviones.

20:40 Macron: Europa debe gastar más para ser una potencia independiente

El presidente francés aseguró en un discurso televisado que Europa debe gastar más para ser "una potencia independiente y soberana", porque su "libertad no está garantizada". Macron pidió un empuje definitivo a las energías renovables y a la construcción de nuevos reactores nucleares en el continente.

La cumbre de la Unión Europea de la próxima semana en Versalles debe comenzar a tomar decisiones sobre estos asuntos, avanzó. Macron aseguró que la invasión de Ucrania señala "un cambio de época", en la que "la democracia no es considerada como un régimen incuestionable", por lo que Europa debe tomar "decisiones históricas" en su defensa. "La guerra en Europa ha salido de los libros de historia y se ha situado ante nuestros ojos. La democracia está cuestionada ante nuestra mirada", aseguró.

"He apostado por mantener el contacto con el presidente Putin y lo haré mientras pueda, mientras sea necesario para tratar, sin descanso, de convencerle de que renuncie a las armas", añadió el jefe de Estado francés en su segundo discurso a la nación desde que estalló la intervención el pasado día 24.

20:38 El jefe de gabinete de Zelenski pide más sanciones "desde un búnker"

Andriy Yermak, jefe del gabinete ucraniano, firma hoy en The New York Times un artículo de opinión escrito "desde un búnker", en el que pide a Occidente más sanciones económicas y advierte de las intenciones imperialistas de Rusia. "Mientras escribo, el presidente Zelenski está a mi lado. Por favor, ayúdennos a mostrar a Putin el error que ha cometido", reza el título.

Yermak, que aplaude a los civiles que han acudido a las armas y alerta sobre los ataques rusos a zonas residenciales, recuerda que hay una caravana militar de 64 kilómetros dirigiéndose a Kiev, por lo que también pide equipamiento antitanques y antiaéreos, además de munición.

20:30 Blinken visitará Polonia, los países bálticos y Moldavia en apoyo a Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que tenía previsto viajar a Bruselas el viernes para una reunión de la OTAN (y, también, otra con los ministros de Exteriores de la UE y varios países aliados), visitará también Polonia, Moldavia y los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El viaje, del 3 al 8 de marzo, "prosigue las amplias consultas y coordinación con nuestros aliados de la OTAN y socios europeos sobre la continuación de la guerra premeditada, no provocada e injustificada de la Federación Rusa contra Ucrania", explica el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en el comunicado.

20:27 Serbia no permitirá el transporte de armas a Ucrania por su territorio

"Controlaremos estrictamente a todos los comerciantes privados y estatales para que de ninguna manera nuestras armas vayan a las zonas de guerra y a los países que participan en los conflictos", dijo el presidente serbio, Aleksandar Vucic, en rueda de prensa. "Consideramos que es la única política responsable", indicó.

Vucic anunció que Serbia ha formado equipos que colaborarán en aspectos humanitarias como acoger heridos de guerra o refugiados.

20:12 Aviones de combate rusos violaron espacio aéreo de Suecia

Cuatro aviones de combate rusos sobrevolaron hoy brevemente el espacio aéreo sueco al este de la isla de Gotland, en el mar Báltico, indicó el Estado Mayor sueco. "Dos Sukhoi Su-27 y dos Sukhoi Su-24 violaron el espacio aéreo sueco", informó un comunicado, mientras la invasión de Ucrania reavivaba el debate sobre la adhésión sueca a la OTAN.

19:39 EE. UU. anuncia sanciones a entidades militares rusas y a Bielorrusia

Estados Unidos anunció sanciones a 22 entidades relacionadas con el sector de Defensa ruso y restricciones a las exportaciones de tecnología que puedan apoyar la capacidad de Rusia de refinar petróleo.

Además, el Departamento de Comercio estadounidense extendió a Bielorrusia los controles de exportaciones que ha impuesto para Rusia, con fin de "degradar significativamente" la capacidad de Minsk de respaldar la invasión rusa de Ucrania.

19:28 EE. UU. acusa a Rusia en la ONU de movilizar armas prohibidas

"Parece que Rusia se está preparando para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania", dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield a la Asamblea General. "Hemos visto videos de las fuerzas rusas movilizando armamento excepcionalmente letal hacia Ucrania, que no tiene cabida en el campo de batalla. Eso incluye bombas y municiones de racimo y de vacío, que están prohibidas por la Convención de Ginebra", aseveró.

19:24 El G7 y la UE buscan impedir que Rusia burle las sanciones con criptodivisas

Las potencias del G7 estudian medidas para evitar que las personas y las entidades rusas que fueron blanco de sanciones usen criptomonedas para burlar los dispositivos de control. "Deberemos tomar medidas para impedir que las personas y las instituciones de esa lista usen criptomonedas que no son reguladas. Hemos actuado en ese sentido en el marco de la presidencia alemana del G7", indicó el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, en un comunicado.

"Hemos decido trabajar en medidas suplementarias para reforzar aún más la eficacia de estas sanciones y evitar toda elusión. En particular, tomaremos disposiciones sobre criptomonedas, que no debe ser usadas para eludir las sanciones financieras decididas por la UE", anunció el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

19:01 La Comisión Europea suspende la cooperación científica con Rusia

En un comunicado, la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura y Educación, la búlgara Mariya Gabriel, indicó que ha dado instrucciones a sus colaboradores para "no emprender más proyectos de cooperación" con Rusia tras el ataque de ese país a la vecina Ucrania. Se suspendieron las iniciativas en curso y se congelaron los pagos pendientes. Gabriel pidió también el "máximo grado de flexibilidad" con los estudiantes ucranianos de programas Erasmus +" de forma que puedan cancelar o posponer actividades que tuvieran programadas.

18:52 Ucrania cifra las bajas rusas en más de 7.000

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania habrían muerto más de siete mil soldados rusos, mientras que cientos han sido hechos prisioneros, incluidos oficiales superiores, según dijo el miércoles Oleksiy Arestovich, asesor militar del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. La primera cifra ofrecida por el Ministerio de Defensa ruso poco antes, no llega al medio millar de muertos.

18:14 Rusia no prevé utilizar armas nucleares bajo ningún concepto

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que su país bajo ningún concepto tiene la intención de apretar "el botón rojo nuclear", tras la reciente orden del presidente ruso, Vladímir Putin, de poner en "régimen especial de servicio" las fuerzas nucleares rusas.

"Partimos del punto de que ese guion apocalíptico no se llevará a cabo bajo ningún pretexto y bajo ninguna condición", afirmó en una entrevista al canal colombiano W Radio, al recalcar que Moscú ha dejado clara su posición al respecto. "Por lo visto nos confunden con Estados Unidos, pero Rusia nunca ha hablado" de usar armas nucleares.

18:11 La UE refuerza sanciones contra Bielorrusia

La Unión Europea adoptó nuevas sanciones económicas contra Bielorrusia por su papel en la invasión iniciada por Rusia contra Ucrania. En una nota oficial, el Consejo de la UE informó que adoptó restricciones "al comercio de bienes usados en la producción o fabricación de productos de tabaco, combustibles minerales y substancias bituminosas". Antes, se habían anunciado sanciones contra 22 altos cargos militares.

18:05 Delegación ucraniana se dirige a la frontera para nuevas negociaciones

"La delegación ucraniana se dirige hacia el lugar de las negociaciones", indicó la Presidencia ucraniana. Según Moscú, el lugar del encuentro se halla cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. "Estamos preparados para negociaciones, estamos abiertos para la diplomacia, pero de ninguna manera estamos preparados para aceptar los ultimátum rusos", había dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.

18:04 La Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El texto "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.

La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones.

18:04 Rusia cifra en 498 sus soldados muertos en Ucrania

En el primer balance de bajas que publica el Ministerio de Defensa ruso, admitió haber perdido a casi quinientos soldados y más de mil heridos. "Desgraciadamente (...) tuvimos pérdidas. 498 militares rusos murieron (...) 1.597 de nuestros camaradas fueron heridos" durante las operaciones militares rusas iniciadas el 24 de febrero, declaró el portavoz del ejército, Igor Konashenkov, en unas imágenes difundidas por la televisión pública rusa. Las bajas de "los militares y los nacionalistas ucranianos" se elevan a "2.870 muertos y unos 3.700 heridos", dijo.

17:57 Ministros de la UE se reunirán el viernes con Blinken y Kuleba

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebrarán el próximo viernes una reunión extraordinaria a la que también están invitados el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que iban a estar en Bruselas por otra reunión en la OTAN. Josep Borrell convocó la reunión poniendo el acento sobre la "unidad transatlántica contra la invasión de Rusia y en solidaridad con Ucrania".

17:45 Rusia anuncia que las negociaciones con Ucrania se celebrarán el jueves

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrarán mañana, jueves, dijo hoy el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski.

"Les esperamos mañana, ya están de camino", dijo a la televisón pública rusa Medinski desde Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, que acogerá la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev.

17:40 Ucrania denuncia un "genocidio" desde la tribuna de la ONU

"Ya está claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación. Es un genocidio", dijo el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, poco antes de votar una resolución de condena a la guerra.

17:26 Washington busca procesar a "oligarcas rusos corruptos"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos encargó a una decena de fiscales procesar a los "oligarcas rusos corruptos" y a cualquiera que viole las sanciones de Washington contra Moscú tras la invasión de Ucrania.

"No escatimaremos esfuerzos para investigar, arrestar y enjuiciar a todos aquellos cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta", dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en un comunicado que detalla las directrices generales del equipo especial creado con este fin y anunciado el martes por el presidente Joe Biden.

17:15: Borrell ofrece ayuda cibernética y contra la desinformación a Moldavia

"La desinformación se ha convertido en una guerra en sí misma y es un componente activo de lo que ocurre en Ucrania", declaró el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras reunirse con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. "Estamos preparados para apoyar a Moldavia en sus esfuerzos por garantizar el derecho a la información de sus ciudadanos", dijo Borrell, quien también ofreció apoyo en ciberseguridad y agradeció el esfuerzo de recibir refugiados.

16:45 Francia veta actos culturales y artistas vinculados al Gobierno ruso

La ministra fracesa de Cultura anunció en Twitter que su país ha decidido suspender la celebración de cualquier nuevo acto cultural que esté vinculado con instituciones oficiales rusas o artistas rusos que estén en favor de la intervención rusa en Ucrania.

"Nos solidarizamos con los artistas, profesionales de la cultura y periodistas ucranianos, duramente golpeados. No olvidamos a los disidentes rusos. Juntos, mantienen viva cada día la democracia y la cultura, fermento de paz y diálogo entre los pueblos", sostuvo. Y añadió que "esta crisis geopolítica viene acompañada por una guerra de información y propaganda".

16:53 Supermercados alemanes excluyen los productos rusos

Desde vodka hasta dentífrico, varias cadenas de supermercados en Alemania han decidido excluir a los productos importados de Rusia, en señal de solidaridad con Ucrania.

16:49 La OMS vuelve a pedir un corredor humanitario en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud reiteró hoy la "urgente necesidad" de establecer un corredor seguro para facilitar la llegada de material sanitario. El director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en una conferencia de prensa virtual que el primer envío con material sanitario, transportado desde Dubái, llegará mañana a Polonia.

"Hay cierto acceso a material, pero dada la evolución del conflicto, tememos un empeoramiento de la situación", dijo el director de OMS-Ucrania, Jarno Habicht, quien centró las preocupaciones en la falta de oxígeno y de medicinas y en los problemas para llevar a cabo la campaña de vacunación contra la polio.

16:39 Alemania usa su reserva de petróleo para contener los precios

"Es nuestra contribución al concierto internacional. En tiempos como estos es importante actuar con unidad," declaró el ministro de Economía, el verde Robert Habeck, de acuerdo con el Ministerio. La contribución alemana se corresponde con el 5,4% que representa su consumo de petróleo con respecto al total de la Agencia Internacional de la Energía, cuyos países miembros acordaron ayer liberar 60 millones de barriles, es decir, 435.000 toneladas de crudo. Es un 3% de la reserva estratégica alemana.

16:14 La UE sanciona a 22 militares bielorrusos por su ayuda a Rusia

La Unión Europea adoptó este miércoles (02.03.2022) sanciones contra 22 altos oficiales militares -seis generales y 18 coroneles- de Bielorrusia, por el papel de ese país en el ataque iniciado por Rusia contra Ucrania. "Bielorrusa participa en una invasión rusa no provocada contra Ucrania, al permitir una agresión militar desde su territorio", detalla.

Militares bielorrusos junto a su presidente, Alexandr Lukaschenko, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, por su parte, negó que las Fuerzas Armadas del país lleven a cabo una movilización de reservistas y aseguró que todas sus actividades se enmarcan en planes diseñados con anterioridad.

16:06 Delegación rusa viaja a reunirse con ucranianos

Una delegación rusa viaja al lugar donde pretende reunirse con los enviados ucranianos para mantener una segunda ronda de negociación sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informó la agencia bielorrusa BELTA. La agencia oficial rusa TASS indicó previamente que el lugar para las conversaciones, aún no confirmadas por la parte ucraniana, en Belovézhskaya Puscha, en la región de Brest, en Bielorrusia.

15:52 Yarmolenko arremete contra el silencio de los futbolistas rusos

"Tengo una pregunta para los jugadores de la selección rusa: chicos ¿por qué estáis sentados como... y no decís nada?". El jugador ucraniano Andriy Yarmolenko se ha dirigido con virulencia a sus homólogos rusos en Instagram. "En mi país matan a gente, a mujeres, a madres, a niños. Pero vosotros no decís nada, no hacéis ningún comentario...", ataca el jugador de 32 años.

"Conozco a muchos entre vosotros, todos me habéis dicho que no debería ser así, que vuestro presidente actúa de manera incorrecta...", continúa. "Así que chicos, tenéis influencia en la gente, mostradles, os lo suplico... es el momento de mostrar vuestra valentía... en la vida real", insta Yarmolenko.

15:45 OPEP+ (con Rusia) aumenta apenas su producción

Los países productores de petróleo del grupo OPEP+ decidieron mantener en su reunión de hoy miércoles (02.03.2022) su política de modesto aumento de la producción de petróleo, ideada durante la pandemia, a pesar de la escalada de los precios por la guerra en Ucrania, lo que hace temer rupturas de abastecimiento en un mercado ya muy complicado.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus diez socios, entre ellos Rusia, acordaron "ajustar al alza su nivel total de producción en 400.000 barriles diarios para el mes de abril de 2022", anunció la Organización en un comunicado al final de una breve reunión que tuvo un resultado sin sorpresas.

