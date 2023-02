Macron pide intensificar apoyo a Ucrania para permitir contraofensiva

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó este viernes (17.02.2023) en la Conferencia de Seguridad de Múnich por "intensificar el apoyo" a Ucrania hasta que pueda "lanzar una contraofensiva" que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones "creíbles" y "elegidas" por Kiev. Asimismo auguró un conflicto largo, para el que -aseguró- Europa está preparada.

"Estamos listos a intensificar el apoyo hoy porque los días y las semanas que vienen son decisivos y estamos preparados para un conflicto prolongado. No lo deseo, pero sobre todo porque no lo queremos, debemos ser creíbles con nuestra capacidad de mantener ese esfuerzo", invitó Macron. "Rusia es una potencia de desequilibrio y de injusticia", con mentalidad "neocolonial y neoimperialista", agregó.

El mandatario galo llamó a Europa a "invertir masivamente” en defensa, tanto en el contexto de la OTAN como a nivel continental, más allá de los límites de la Unión Europea. Asimismo, dijo que Moscú debe "fracasar" en su intento por anexionar territorio ucraniano por la fuerza si "queremos un orden internacional estable y una paz duradera".

Hacerse cargo del problema

"Ninguno de nosotros cambiará la geografía de Rusia, el hecho de que siempre estará en suelo europeo, y ninguno de nosotros puede cambiar la fatalidad y nuestro dilema de que no habrá una paz duradera", dijo, hasta que no nos "hagamos cargo" de la cuestión rusa", en busca de soluciones, pero sin "ingenuidad". Sin embargo, precisó que en las actuales condiciones, no habrá diálogo con Rusia porque "ha elegido la guerra”.

Para el líder francés, la guerra actual es consecuencia de que "Rusia no digirió el fin de un imperio" y del "resentimiento post-1990". Pero en general, afirmó que ni rusos ni europeos leyeron correctamente el contexto posterior a la Guerra Fría, cuando pasaron de la noche a la mañana del telón de acero a una fase de "luna de miel". Además, valoró la disuasión nuclear que ofrecen a Europa y a la OTAN tanto Francia como Reino Unido.

DZC (EFE, AFP)