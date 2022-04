Macron dice que Putin busca la victoria para el 9 de mayo

"Esta guerra, desgraciadamente, no se detendrá en los próximos días", pronosticó el viernes (8.4.2022) Macron, en el curso de una entrevista concedida a la emisora RTL. El presidente francés anticipó que, de cara al 9 de mayo, la fecha en que Rusia conmemora todos los años el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, Putin querrá ofrecer "un día de victoria".

Por ese motivo, Macron cree que los rusos "van a concentrar los esfuerzos en el Donbás", donde ha desplazado buena parte de sus tropas terrestres movilizadas en la invasión. "Creo que vamos a vivir escenas muy duras en los próximos días y semanas en el Donbás" y "no habrá muchas concesiones diplomáticas por parte de Rusia", advirtió el presidente francés, que durante meses e incluso desde el comienzo del conflicto ha insistido en mantener un canal de diálogo abierto con el presidente ruso.

Críticas a su diálogo con Putin

Un canal de diálogo que defendió, pese a las críticas de algunos países aliados, y en particular de Polonia, cuyo primer ministro, Mateusz Morawiecki, se lo reprochó abiertamente, porque, a su parecer, "con los criminales no se negocia".

En otra entrevista con el diario Le Parisien, Macron insistió en que no ha sido ni ingenuo ni complaciente con Putin y reveló también que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ha pedido que mantenga ese diálogo, porque él no puede hablar directamente con el presidente ruso. En cualquier caso, Macron quiso dejar claro que Rusia rechaza las propuestas francesas y de otros países, como Turquía y Grecia, para organizar pasillos de evacuación humanitaria, por ejemplo, en la ciudad de Mariúpol. En concreto, el mandatario francés denunció que el poder ruso elige a la gente que puede ser evacuada para llevarla a Rusia y eso "no es una operación humanitaria".

MS (efe/afp)