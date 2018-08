Maas: "No podemos dejar solos a Italia y España"

El Ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, pidió que se alcance rápidamente una solución en la disputa de la distribución de los refugiados rescatados del mar Mediterráneo, publicó hoy (04.08.2018) el diario alemán Frankfurter Rundschau.

Se necesita una "solución europea en pocas semanas", dijo el político socialdemócrata al rotativo. "No podemos dejar solos a Italia y España", agregó. No todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen que participar en la solución en la misma medida. "Los que no participan deben involucrarse en otras áreas, como combatir las causas que empujan a las personas a abandonar sus países", indicó. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |