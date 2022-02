Música judía: clásica, klezmer o rap

Música pop yiddish

¿Cómo suena el “Hallelujah” de Leonard Cohen en yiddish? Para su último álbum, Daniel Kahn tradujo canciones y poemas de Kurt Tucholsky y Bob

Dylan, entre otros. Así redescubrió el idioma de su abuela cuando migró de Alemania a EE. UU.



Sobrevivir gracias al violonchelo

Anita Lasker-Wallfisch tenía 18 años cuando los nazis la deportaron en 1943 al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Sabía tocar el violonchelo y entró en la Orquesta de Mujeres. Eso le salvó la vida.



De regreso al escenario

Al finales de la década de 1920, Jaromir Weinberger compuso óperas de fama mundial. Pero, como muchos otros judíos, tuvo que huir de los nazis y fue olvidado. Ahora la Ópera Cómica de Berlín escenifica sus obras de nuevo.





La música como tradición familiar

Gidon Kremer no tuvo elección. Vástago de una dinastía de violinistas judíos de raíces alemanas, suecas y letonas, empezó a tocar con apenas cuatro años. Hoy es aclamado en todo el mundo. ¿Qué significa esta herencia familiar? Conversamos con él.





La voz de la joven generación

Noga Erez tiene numerosos seguidores entre los jóvenes de su país. Esta rapera israelí, sincera y segura de sí misma, canta sobre su realidad, el conflicto generacional y la crisis entre Israel y Palestina.



