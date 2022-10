Música, hombres y ganado lechero

Las campanas suenan fuertes mientras los animales marchan largas distancias hasta el pueblo. Miles de espectadores asisten al espectáculo. Leonhard "Hartl" Thaler encabeza la procesión: como agricultor, ganadero, hospedero y músico, este hombre de 62 años es una figura muy conocida en la ciudad natal tirolesa de Reith im Alpbachtal. Y como ganadero tradicional, cultiva la costumbre del Almabtrieb con pasión y alma, como otros lo hicieron a lo largo de 500 años.





