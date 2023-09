Música clásica en privado con la pianista Danae Dörken

Una serie con cinco partes. Hoy: la pianista Danae Dörken.

Imagen: Michael Staab

Miedo escénico y teclas ensangrentadas

La primera invitada, la pianista Danae Dörken, comenzó sus estudios a los once años en uno de los centros más renombrados de Alemania. La presión era enorme. Una charla con programa culinario y un extraordinario concierto privado.

