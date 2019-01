México: sube a 73 la cifra de muertos por explosión en una toma clandestina de gasolina

Migrantes de Centroamérica: parturientas y varadas en la frontera entre México y Estados Unidos

Varados en Tijuana

Marcial, su esposo y sus hijos quedaron represados en Tijuana como miles de migrantes centroamericanos más. Ellos esperan que esta no sea la última parada de su viaje, pero la frontera mexicano-estadounidense no es fácil de cruzar para solicitar asilo. Desde luego, si no consiguen entrar a Estados Unidos, la familia procurará construir su futuro en México. De regreso a Honduras, ni en sueños.