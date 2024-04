Sheinbaum “eliminó” inmuebles de su declaración, dice ONG

Las cuatro propiedades, según la ONG MCCI, desaparecieron desde que fue jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023). "El patrimonio de Claudia Sheinbaum se esfumó, pues de dos casas y dos departamentos que reportó en su declaración de bienes cuando inició la jefatura de Gobierno, ahora afirma no tener nada e, incluso, en el primer debate presidencial dijo que vive en una casa rentada", indicó MCCI en un reporte.

La investigación, firmada por Verónica Ayala de MCCI, revisó documentos de los inmuebles que estaban a nombre de la candidata, quien causó polémica en el debate presidencial del 7 de abril por afirmar que no tiene propiedad y solo alquila una casa. "Yo vivo en un departamento en el que pago renta. Ella (la candidata opositora Xóchitl Gálvez) vive en un departamento del cártel inmobiliario (un grupo de políticos acusados de corrupción en bienes raíces)", expresó entonces.

MCCI encontró que en diciembre de 2018, tras asumir la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Sheinbaum reportó que poseía dos apartamentos en Coyoacán, demarcación interna de la capital, uno valuado en 400.000 pesos (23.364,4 dólares al tipo de cambio actual) y otro valorado en 1,8 millones de pesos (105.140,2 dólares).

Xóchitl Galvez, candidata de la oposición a la presidencia de México. Aquí en Irapuato el 1° de marzo de 2024 Imagen: Fernando Llano/AP Photo/picture alliance

Sheinbaum "no reporta propiedades en su declaración desde 2021", según MCCI

Asimismo, reportó una casa en Cuernavaca, en el vecino estado de Morelos, cuya propiedad estaba a nombre de su hijo y que se construyó entre 2002 y 2005.

Además, informó de una casa en Tlalpan, donde ella fue alcaldesa entre 2015 y 2018, que se construyó entre 1985 y 1988 y que también era propiedad de su entonces esposo, Carlos Ímaz, político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del que se divorció en 2016.

Ahora "Sheinbaum refirió que ya no tenía ese patrimonio. En el apartado de inmuebles de la declaración patrimonial que presentó en 2023 anotó la palabra 'Ninguno'", informó MCCI. De los bienes declarados antes por Sheinbaum y ahora no, MCCI verificó que la casa en Tlapan y uno de los apartamentos en Coyoacán quedaron escriturados a nombre de la hija de la candidata.

Mientras que la casa en Morelos quedó a nombre de su hijo Rodrigo y en el segundo apartamento en Coyoacán, la organización "no localizó antecedentes registrales, por lo que no fue posible determinar a nombre de quién está inscrito actualmente en el Registro de la Propiedad".

La asociación descubrió Sheinbaum no reporta propiedades en su declaración desde 2021, pero argumentó que "eso no significa necesariamente que no posea bienes" porque el documento permite ocultar las propiedades "declaradas a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que no sea en copropiedad con el declarante".

