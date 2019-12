México "satisfecho" con EE. UU. por descartar inspectores laborales

México se declaró este lunes (16.12.2019) "muy satisfecho" luego de que Estados Unidos descartó la imposición de inspectores en fábricas mexicanas, designados a vigilar el acatamiento de las normas laborales del nuevo pacto comercial norteamericano T-MEC.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró su alarma en las últimas 48 horas por el proyecto de ley de implementación del T-MEC presentado en el Congreso estadounidense, que estipula que agregados diplomáticos estadounidenses se encargarían de supervisar el cumplimiento de las normas laborales mexicanas en el marco del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La cuestión de las inspecciones "no se acordó en el tratado" y emergió "de manera clandestina", dijo este lunes el presidente López Obrador. Su canciller Marcelo Ebrard dijo que México no admitiría inspectores extranjeros pero, a la vez señaló que la controversia no ponía en entredicho al tratado.

Seade, el principal negociador comercial de México para América del Norte, envió una carta al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, el viernes y viajó a Washington el domingo en busca de una aclaración del gobierno del presidente Donald Trump.

"Estamos satisfechos, muy satisfechos", dijo el lunes en rueda de prensa, señalando que recibió garantías "categóricas" de Lighthizer de que los agregados laborales estadounidenses vigilarían las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia técnica, pero "no serán inspectores laborales".

Seade dijo sin embargo que el tema de los agregados laborales incluido en la legislación estadounidense "debió haberse consultado" con funcionarios mexicanos, y señaló que Lighthizer fue "sumamente amigable y correcto" al pedir disculpas al respecto.

El tratado fue firmado inicialmente el 30 de noviembre de 2018, y ratificado por México en junio de este año. Pero su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se complicó porque los legisladores demócratas de la oposición exigieron previsiones para que México cumpla con normas laborales que le impidan sacar ventajas frente a la mano de obra estadounidense, que es más cara.

El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 y que ha sido duramente atacado por Trump, quien al asumir en 2017 forzó la negociación del nuevo acuerdo.

