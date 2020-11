México: Rosario Robles colaborará con la Fiscalía contra Luis Videgaray

Rosario Robles -secretaria de Desarrollo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que lleva más de un año en prisión preventiva por corrupción- denunciará ante la Fiscalía al exsecretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray para conseguir beneficios procesales, según trascendió este martes (24.11.2020).

"He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar", manifestó Robles desde su cuenta oficial de Twitter.

Uno de sus abogados, Epigmenio Mendieta, dijo a un medio local que Robles, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la Fiscalía General de la República pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estas nuevas órdenes de aprehensión "orillan a Rosario a tomar esta decisión", apuntó el jurista sobre el llamado "criterio de oportunidad" que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales. Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.

En declaraciones a la prensa, otro de los abogados de Robles, Sergio Arturo Ramírez, anunció que Robles acusará ante la Fiscalía al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray por dar "instrucciones expresas" para el uso de recursos ilícitos en la campaña presidencial de Peña Nieto.

Pero más tarde, aunque sin desmentir la información, Robles reconoció que no acordó con sus representantes revelar estos detalles. "Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad", añadió la exministra en Twitter.

Aunque Videgaray fue mano derecha y jefe de campaña de Peña Nieto en 2012, los abogados de Robles descartaron acusaciones contra el expresidente mexicano. "Al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún vínculo que lleva a la maestra (Rosario Robles) allí. Todo es directamente con Luis Videgaray", dijo Ramírez.

Por su parte, Videgaray negó los señalamientos y acusó a Rosario Robles de incriminarlo para librar la cárcel.

