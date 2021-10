México: maestro impulsa enseñanza de matemáticas a través de canal de YouTube y es reconocido

Carlos Eulalio Retana Argueta, profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se dio a la tarea de crear un canal de YouTube, que a poco más de un año de estar en funcionamiento, ha logrado sumar casi 83 mil suscriptores, tanto de México como de Colombia, Estados Unidos, Hungría, entre otras partes del mundo.

Renata Argueta, ingeniero mecánico de profesión, es docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN, y fue ayudado por sus sobrinos para la edición de los videos ante el reto de proporcionar asesoría de mayor alcance.

Hasta ahora ha transmitido un total de 22 programas, que van desde nociones básicos como plano cartesiano, gráfica y ángulo de inclinación hasta elipse.

"Cuando inició la pandemia por COVID-19, todo el material con el que contaba y que tenía programado para impartir el curso se quedó en la escuela; entonces otro de mis sobrinos, Daniel Hernández Retana, me pidió una asesoría virtual, pero en ese momento yo desconocía cómo funcionaban las herramientas en línea, y me fue enseñando cómo hacerlo con una presentación de Power Point a través de Zoom, y poco a poco me fui adentrando en la utilización de estas nuevas herramientas para poder impartir mis clases”, recordó Carlos Eulalio.

No obstante, el profesor de 68 años de edad, aseguró que el uso de nuevas herramientas tecnológicas no es algo nuevo en su unidad académica, dado que fueron pioneros en impartir el Curso de Software Matemático - derivado de un diplomado que él mismo cursó - junto con otros profesores, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que significó un incentivo para buscar nuevas forma de enseñanza en su centro de estudios.

Las dificultades

El docente, convencido del reto que representa transmitir conocimiento de matemáticas a las nuevas generaciones en un entorno con cada vez más herramientas tecnológicas, admitió que enfrentó algunas dificultades para adaptarse a Zoom. Incorporó un pizarrón y cámara aprovechando Facebook y Zoom.

Posteriormente, con el apoyo de familiares, comenzó a grabar y subir los programas a un canal de YouTube que lleva por nombre: "Profesor Carlos Renata Argueta”.

Reconocen su esfuerzo

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció la labor por lograr llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje empleando las plataformas institucionales y luso de las herramientas digitales.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, destacó la hazaña educativa que han realizado muestras y maestros con más voluntad que recursos en México.

ee (excelsior / proceso / twitter / ipn.mx)