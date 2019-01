México estará presente en la investidura de Maduro

El encargado de Negocios de la Embajada de México en Venezuela, Juan Manuel Nungaray, será el representante de ese país en la investidura para un nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, evento al que no acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México hizo pública una carta diplomática, mediante la cual se comunica a las autoridades venezolanas que Nungaray será el funcionario de más alto rango que podrá asistir a la investidura presidencial.

El pasado 1 de diciembre, Maduro acudió a la investidura del líder izquierdista mexicano, Andrés Manuel López Obrador, generando controversia por parte de partidos, intelectuales y sociedad civil.

AMLO defiende su política de no intervención

Junto con la información sobre el representante mexicano que estará en Caracas este jueves, el presidente de México defendió durante la jornada de este lunes (07.01.2019) el boicot de su gobierno a un impulso regional para que el presidente de Venezuela renuncie.

López Obrador rechazó las críticas y dijo que su gobierno simplemente estaba siguiendo una política de "no intervención". "Estamos a favor del diálogo, sin lugar a dudas", dijo en una conferencia de prensa. "Sin embargo, lo que no podemos hacer es condenar a un gobierno extranjero, porque eso viola el principio de no intervención... No se trata de simpatías (ideológicas). Se trata de nuestra política exterior y nuestros principios de política exterior".

La postura de AMLO se enfrenta con el bloque Grupo de Lima que concordó desconocer el nuevo mandato de Maduro, algo con lo que no comulgó México ni Canadá.

