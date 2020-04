México encara desafíos mientras espera la expansión de la pandemia por COVID-19

"Tenemos una cifra estimada de personas que podrían estar enfermas en la comunidad, sin estar diagnosticadas clínicamente. Con las pruebas hay una limitante técnica, que depende de los insumos que existen para hacerlas. No hay insumos suficientes en el mundo, por eso es importante la herramienta del modelo Centinela, que nos permite optimizar las pruebas y conocer con mayor precisión la magnitud de la epidemia en la comunidad sin depender del diagnóstico del laboratorio", afirma el médico Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la Atención de la Emergencia de la COVID-19, en conversación con DW. Dicha Comisión fue creada en enero pasado y está integrada por científicos y académicos destacados, cuyo objetivo es dar un seguimiento a la pandemia.

Modelo Centinela: cálculos estadísticos

El modelo Centinela con el que el Gobierno analiza la situación, contempla que el número de infectados podría ser 8,2 veces mayor que el registrado. Durante la conferencia de prensa vespertina (15.04.2020), el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, estimó el número de infectados en todo el país en 47.945. El número de casos confirmados ascendió a 5,847. El funcionario reconoció que hay una evolución acelerada de la pandemia.

"Vamos a ver un crecimiento en la demanda de capacidad hospitalaria, necesitaremos un gran compromiso para poder atender esa demanda en las próximas semanas", advirtió por su parte el médico Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de la UNAM para la COVID-19. Sin embargo, el experto alertó sobre un factor de incertidumbre: "No todos los pacientes son diagnosticados con COVID-19, debido a diagnósticos incorrectos y falta de pruebas en los hospitales".

El médico cirujano exhortó a las autoridades de salud a mejorar las medidas de protección de la población, distribuyendo cubrebocas en el transporte público, sobre todo en la Ciudad de México, en donde se espera un pico del brote más intenso.

Un hombre usa una máscara quirúrgica como medida de protección mientras descansa en el metro de la Ciudad de México.

Fortalecer la capacidad hospitalaria

El Gobierno federal anunció una serie de medidas que buscan fortalecer la capacidad hospitalaria de cara a la fase 3. Las fuerzas armadas tienen listo el llamado Plan DN-II-E, diseñado para proteger a la población en casos de desastre. El plan pone a disposición centros y hospitales –más de 300 en todo el país–, personal sanitario –20.000 médicos, enfermeras y oficiales de sanidad– y ambulancias y aeronaves, entre otros recursos. El plan, que ofrece la Secretaría de Marina, contempla la instalación de varios centros de aislamiento en la capital mexicana para tratar a enfermos graves.

Además, el Gobierno pactó un acuerdo con 146 hospitales privados que brindarán atención sin costo para tratar a personas que no padezcan COVID-19. El objetivo es que los hospitales públicos concentren sus esfuerzos en atender a estos enfermos. El acuerdo tendrá vigencia del 23 de abril al 23 de mayo.

"Si un ciudadano enfermo de COVID-19 quiere ser tratado en un hospital privado también podrá hacerlo. Los hospitales privados seguirán teniendo una capacidad para tratar a pacientes con COVID-19", explicó Mauricio Rodríguez.

Sistema de salud fragmentado en varias instituciones

La falta de protección ha provocado que, por ejemplo, en Baja California, varios médicos hayan resultado infectados al grado de que ciudades como Tijuana se han convertido en un foco rojo. En esa entidad en el norte del país, que comparte frontera con Estados Unidos, los hospitales ya están saturados. Y el personal médico denuncia que no hay respiradores, ni cuentan con el equipo de protección necesario.

"El sistema de salud mexicano está fragmentado en varias instituciones. En algunos casos, las autoridades estatales, a través de sus hospitales, han tenido retrasos en el suministro de equipos de protección de personal sanitario, retrasos en la capacitación. Para que la instrucción llegue desde la Secretaría de Salud en la Ciudad de México hasta un hospital general en alguna de las entidades más lejanas tiene que pasar por muchas instancias administrativas. Se necesita que todas las instituciones estén trabajando al mismo ritmo, a la misma velocidad, en todos los niveles", afirma el médico Mauricio Rodríguez.

El experto destacó que todo el material que se compró a China en las últimas semanas está siendo distribuido en todo el país. México adquirió por 56 millones de dólares equipo médico y de protección al país asiático, como respiradores, mascarillas, caretas, monos y lentes de seguridad.

Alemana Qiagen fabrica insumo en las pruebas clínicas

"Hay un problema de abasto mundial. Uno de los componentes del diagnóstico de laboratorio se fabrica en Alemania, es el kit de extracción de RNA, que lo fabrica Qiagen. En Estados Unidos, por ejemplo, se les acabaron los isopos con los que se toman las muestras. Todo el mundo está utilizando los mismos insumos y por eso son tan escasos. Por eso no hay que creer que las pruebas son el milagro que nos va a salvar", destaca Mauricio Rodríguez.

México impuso medidas de aislamiento social el 23 de marzo, que tendrán vigencia hasta el 30 de abril, entre ellas, el cierre de escuelas y de actividades no esenciales. Mauricio Rodríguez destaca que el país ha tenido muchas semanas de preparación respecto al resto del mundo. "Hemos visto la evolución de la epidemia en otros países y nos ha servido mucho. Italia mandó su gente a cuarentena generalizada cuando tenía 800 muertos. México no tenía ni 300 casos de infección cuando decidió cerrar las escuelas".

Ponce de León advierte por su parte, que la vida nunca va a ser la misma que antes. "Mientras no tengamos una vacuna no volveremos a vivir como antes de esa epidemia. Tendremos que continuar nuestras actividades considerando siempre el riesgo de infección". (few)

