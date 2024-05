"México debe cambiar: es color, es música, es alegría"

Respaldo multitudinario a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, en la principal plaza pública de México. Imagen: Luis Cortes/REUTERS

Miles participan en la "marea rosa" de la oposición mexicana

México debe cambiar. México es color, es música, es alegría.

Es amor a la vida. No es corrupción, no es salvajismo, no es amor a la muerte.

Gustavo Mourraille, Argentina

México es un país sumido en la corrupción y el narcotráfico. Si lo políticos no hacen nada, será casi imposible sacar a ese país del desastre social y politico. Esperemos que la próxima presidenta del país sea para bien.

Elena Cardoso, Ecuador

No a la centralización de poder. Sí a los contrapesos democráticos

Julián Juárez, Facebook

Que un político que esté a favor del aborto, la legalización de la marihuana o la eutanasia llegue al poder es perverso, pero que un buen ciudadano lo vote, es una aberración.

Sylvia, Facebook

EE.UU. impone nuevas sanciones a Rusia por adquirir armas norcoreanas

Resulta increíble que una nación tenga poder de veto en Naciones Unidas, lo cual indica que esta organización posee serias fallas y fracturas en su funcionamiento interno y al parecer no hay señales de que tales situaciones puedan ser corregidas en un futuro cercano.

Horus Rodríguez, Chile

Siempren ponen sanciones de una lado a otro: de Europa a Rusia, de Estados Unidos a China o Corea del Norte. ¿De qué han servido hasta ahora? De nada.

Mariano Jorge, Perú

¿Podrían haberse evitado las inundaciones en el sur de Brasil?

Lamento por la tala del Amazonas

Así se irá secando

tu rumoroso corazón de agua

y tus orillas de verde melena desplegada

País de tanta flor

y tantas aves

Brutalmente y poco a poco están talando tu canto

y tu sangre no es roja, pero es sangre

Miguel Wisky, Argentina

Si siguen pensando que el dinero lo es todo, o le dan más importancia al desarrollo económico que a la calidad de vida que tendremos en un futuro próximo… Estamos en un sistema invertido de valores o bien una sociedad diabólica y perversa.

J. Alfonso, Facebook

¿Se pudo haber evitado? Sí. Pero ahora ya es muy tarde. La ignorancia junto con la ambición sin límites no son curables.

Elena Pinto, Ecuador

Imagen desde el aire de Eldorado do Sul en el Estado de Rio Grande do Sul. Imagen: ANSELMO CUNHA/AFP

América Latina ante el desafío de la economía de mercado

Sé que es muy difícil desde Europa entender lo que sucede en Latinoamérica y lo que en realidad representan estos cambios. En Argentina nos armamos de una desmesurada corrupción. Un sistema organizado para el enriquecimiento de los políticos.

Emitían normas legales para proteger operaciones inmorales y deshonestas (ver caso Seguros y Alberto Fernández).

La estructura política de los partidos tradicionales funcionan con la "obediencia debida”, donde se ejecutan normas que causan daños sin objetarlas.

Yo no voté a Milei, pero debo reconocer que ha puesto frente a la Justicia a quienes se dedican a desbastar nuestra riqueza obtenida del trabajo diario.

Pablo B., Argentina

En América Latina hay países que funcionan bien, pero es verdad que el continente no necesita enemigos, porque se destruyen los países solos. Tengo la sensación de que no nos va mejor, sino peor. El tiempo dirá.

José Marino, Argentina

¿Se han vuelto perezosos los alemanes?

Estuve en el año 1997, ya se notaba ese poco amor al trabajo, se estresan muy rápido con poco. Y se aprovechan de la fama que tienen de trabajadores, pero son bastante "light”, y el trabajo que tienen, lo venden muy bien como si fuera que tienen una gran carga. Creo que tienen una sobrecarga emocional posguerra, que es tabú. Los franceses creo que padecen del mismo desapego al trabajo. Aquí en Argentina se trabaja mucho más, los que trabajamos, por supuesto. Y no hacemos tanto drama. Aunque las nuevas generaciones están padeciendo de los mismos síntomas. Desean que la realidad se acomode a ellos.

Eduardo Terán, Argentina

Yo trabajé en Alemania y, la verdad, es que me sorprendió mucho. Son muy lentos, poco digitalizados y creen que han inventado la pólvora. Es verdad que tienen muy buena industria, pero a mí me decepcionó. Trabajan lo justito.

Jorge R., España

