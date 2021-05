México: crecen protestas para exigir liberación de 95 estudiantes

Jóvenes, docentes y activistas arreciaron este domingo (23.05.2021) las protestas en el sureste mexicano para exigir la liberación de un grupo de 95 estudiantes de una escuela rural detenido el 18 de mayo en una manifestación contra políticas del Gobierno del estado de Chiapas.

"Si no nos entregan a los compañeros no habrá elecciones en Chiapas” el próximo 6 de junio, aseguró Pedro Gómez Bamaca, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Más de 600 personas -entre familiares, docentes y estudiantes de las escuelas Mactumactzá, Jacinto Canek y de Ayotzinapa- salieron del ejido Lázaro Cárdenas hacia el centro penitenciario El Amate, donde el grupo está recluido, en un caso que ha despertado críticas de organismos internacionales.

Ante la presión, trascendió que fueron liberadas las 72 mujeres que pertenecían al grupo capturado. Mientras, familiares y docentes dijeron que permanecerían en las afueras del penal y mantendrían el bloqueo de la carretera panamericana, donde seguirán "hasta que salga el último de ellos".

La posición de las Naciones Unidas

Antes de la protesta de familiares y docentes, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a indagar posibles abusos y violencia sexual en la presunta detención arbitraria del grupo de estudiantes.

El grupo de estudiantes se manifestó el pasado 18 de mayo para exigir al Gobierno del estado mejoras en su educación y un acceso equitativo, ante los estragos de la pandemia de COVID-19, pero policías estatales lo detuvieron. Por ello, docentes protestaron portando mantas con leyendas como "no más hostigamiento a las escuelas rurales”; "si no hay liberación no hay elecciones", y "liberación inmediata a nuestros y nuestras compañeras normalistas”.

"Lo que hemos venido haciendo en estos días es reponernos de la sorpresa de impacto que tuvimos. Hoy estamos con vitamina suficiente para salir a las calles y responderle al Gobierno del estado y federal”, comentó Gómez Bamaca.

ama (efe, el universal, el país, milenio)