México: “Biden no podrá ignorar las críticas al gobierno de López Obrador“

"Nunca antes, en los más de 25 años que he sido observador en las relaciones bilaterales con México, había tenido esta sensación de pesimismo como ahora", afirma contundente Duncan Wood, vicepresidente para Estrategias y Nuevas Iniciativas del Wilson Center, un think tank con sede en Washington.

En conversación telefónica con DW, quien fuera director durante muchos años del Instituto México advierte que el país se encuentra ante un panorama muy complejo, y no solo por los efectos de la pandemia en la salud pública, sino también, y más difícil a largo plazo, en la economía. "Hemos visto una contracción económica en México muy severa y vamos a vivir las implicaciones de esta contracción durante muchos años", afirma.

El investigador destaca que la situación económica adversa afecta a toda la población, pero particularmente a las mujeres y a los grupos más pobres. "La pobreza y la pobreza extrema en México están creciendo más rápido que en cualquier otro período desde los años 90, y esto es una gran tragedia".

Eso va aunado a un creciente autoritarismo. Duncan Wood es lapidario: "Estamos viendo una erosión de las instituciones de la democracia y esto tiene implicaciones mucho más allá de México, pues impactan en la región y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos". Con ello alude a los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a las agencias reguladoras del gobierno mexicano en el plano económico. Pero lo que más le preocupa son los ataques a las instituciones democráticas y a la prensa y la libertad de expresión.

El analista recuerda que primero elInstituto Federal Electoral (IFE) y luego su sucesor, el Instituto Nacional Electoral (INE), han jugado un papel fundamental en la consolidación democrática. "De hecho, el triunfo electoral de López Obrador mismo no hubiera sido posible sin el papel central del INE en la organización de elecciones justas y libres. Los ataques contra el INE son preocupantes. El presidente, además, ataca a diario a quienes considera sus rivales políticos y a la prensa crítica; éstos son ataques a la democracia", dice Wood.

AMLO en marzo de 2020, nunca quiso poner el ejemplo de usar cubrebocas.

Concentración de poder

"Paralelamente hay una consolidación y concentración del poder político en México que no se veía desde 1988. Es un intento por parte de López Obrador y de su gobierno de centralizar no solo el poder político y económico en manos del gobierrno federal, sino el Congreso, y cada vez más los órganos de Justicia, incluyendo la Suprema Corte, a la vez de intentar controlar las gubernaturas a nivel estatal".

México celebrará las mayores elecciones de su historia el 6 de junio de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados y los gobernadores de 15 estados y alcaldías de cientos de municipios. Hay más de 21.000 cargos sometidos a elección popular.

Los comicios marcan el medio término de la gestión de López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, y serán un referendo sobre sus primeros años de gobierno. Con una debilitada y fragmentada oposición, analistas consideran muy probable que su partido, Movimiento de Regeneración Nacional(Morena), logre mantener su mayoría en el Congeso y continuar así con su controvertida Cuarta Transformación.

El historiador y analista político mexicano José Antonio Crespo advierte que lo más importante para López Obrador será mantener la mayoría que tiene en el Congreso, pues sin ella se le complicará llevar adelante su proyecto.

"Desde luego, busca ampliar lo más que se pueda la presencia de Morena en las quince gubernaturas que están en disputa, pero sobre todo mantener su mayoría en el Congreso, porque es lo que le permitirá hacer lo que ha hecho hasta ahora, disponer del presupuesto totalmente, cambiar leyes secundarias sin ningún problema y leyes constitucionales con dificultades menores".

Imágenes que han marcado su gestión. El saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa.

La fe ciega de sus seguidores

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destaca no obstante que, con mayoría o sin ella, la Cuarta Transformación no va a salir bien, y coincide con Duncan Wood en el desastre que ha supuesto un fallido manejo de la pandemia, con una pérdida masiva de empleos que no se recuperarán y quiebra de empresas. Sin embargo, destaca la polarización en México y acota que tanto el gobierno como ellos siempre podrán excusarse en la pandemia por el mal desempeño económico.

La ceguera de muchos de sus seguidores, incluso académicos, la explica Crespo así: "El demagogo tiene la habilidad para conectar con la gente, con sus necesidades y sus pasiones, los hacer sentir bien y tomados en cuenta. No solo al ciudadano de a pie, sino también a las élites, incluso politólogos y colegas míos, creen todo lo que él dice con una fé ciega".

Las promesas del presidente despertaron esperanzas en muchos. Desarrollo, Justicia Social, crecimiento económico, todo esto ha prometido, pero en los hechos ha ocurrido todo lo contrario, indica el académic: "Es lo que los griegos llamaban idealismo político, creer que puede haber líderes absolutamente entregados, honestos, íntegros, a quienes se les puede dar todo el poder, porque no lo van a usar mal, al contrario, mejor darles todo el poder para que nadie les estorbe. En esta línea se inscribe el marxismo, que justifica que no haya democracia; entonces hay dictaduras de partido, partidos entregados al pueblo, que no le harán daño, al contrario, si acaso van a limitar a laburguesía, a los conservadores, a los ricos y a los explotadores".

La rifa del avión presidencial, que finalmente ha pagado su administración.

AMLO "cometerá más locuras"

Crespo advierte sobre la megalomanía del presidente mexicano que está obsesionado por una sola cosa: querer pasar a la historia como un adalid de la altura de próceres y revolucionarios como Francisco I Madero, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. "Lo que a él le aterra, y por eso se le ve a veces preocupado y sobre todo enojado, es que si no logra su proyecto no va a pasar a la gloria. Esa es su principal motivación, la de un megalómano, no de un gobernante o estadista, que está más preocupado en cómo administrar el gobierno y lograr alguna mejora. Su gestión está caracterizada por decisiones precipitadas, pasando por encima de la Constitución, y en la medida en la que vea que las cosas no le están saliendo bien empezará a hacer más locuras. Si mantiene el poder en el Congreso va a empezar a tomar decisiones desesperadas que lo único que van a provocar es mayor daño".

Duncan Wood señala que el gobierno de Biden depende por ahora de una buena relacióncon México para contener la migración centroamericana, pero esta migración está descendiendo, a la par de nuevos protocolos, procedimientos e infraestructura en la frontera para manejar mejor los flujos migratorios. Sin embargo, el analista advierte sobre las crecientes quejas que Biden no podrá ignorar.

"Estamos escuchando crecientes quejas del sector privado respecto al manejo de las nuevas regulaciones del T-Mec, un campo de juego cada vez más desigual, quejas del gobierno mismo, de la Representante de Comercio, Katherine Tai, sobre problemas en la implementación del T-Mec, de congresistas importantes, como Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, sobre los problemas de seguridad, urgiendo a hacer más para disminuir la violencia; eso, sumado a los comentarios del jefe de la agencia anti-drogas, la DEA, diciendo que los mexicanos no están colaborando para nada. Todo esto va a crear una ola de críticas que la Administración Biden no podrá ignorar".