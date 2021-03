México: autoridades anulan candidatura de Félix Salgado Macedonio

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México anuló este jueves, por diversas irregularidades, la candidatura al Gobierno del estado de Guerrero para las elecciones del 6 de junio del senador del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan acusaciones de violación y abuso sexual.

Tras 12 horas de sesión, el Consejo General del INE tomó la decisión por nueve votos a favor de la anulación de la candidatura y dos en contra.

Según el Instituto, el aspirante "no entregó el informe de gastos de precampaña" tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La consejera Adriana Favela dijo que "no es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña" y señaló que todos los aspirantes "deben presentar un informe de precampaña" sin importar el método de selección al interior de cada partido.

Más sancionados

Entre los sancionados por el INE, además de Salgado Macedonio, están Yair García, Fernando Lacunza, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román, quienes sufrieron "la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro" para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guerrero, situado en el suroeste de México.

Por la mañana, en un mitin en Zihuatanejo, Salgado Macedonio advirtió de que si el INE le retiraba la candidatura él no daría un paso atrás y el pueblo de Guerrero iba a responder.

"No me voy a rajar"

"A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal (en Guerrero), no precandidato", dijo el político y bajo ese esquema, en su opinión, no tenía por qué justificar gastos de precampaña ya que en su partido no hubo precandidatos.

"El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar", señaló Salgado Macedonio y avisó de que si anulaban su candidatura el partido Morena, que cuenta entre sus afiliados con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, llevaría su reclamación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ser necesario hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Salgado Macedonio tiene una denuncia penal en su contra por violación sexual en agravio a una mujer.

La candidatura de Salgado Macedonio se ha visto envuelta en la polémica desde diciembre de 2020, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

EL(efe)