México arresta a 53 migrantes en la frontera con EE. UU.

Las autoridades mexicanas arrestaron este sábado (03.07.2021) a 53 personas migrantes, en su mayoría de origen centroamericano, hacinadas en una vivienda en la norteña Ciudad Juárez, en la frontera con Texas (Estados Unidos).

Según las autoridades, el grupo de migrantes está conformado por 10 hombres y dos mujeres de Guatemala; 33 hombres y seis mujeres de Honduras; un hombre de El Salvador y otro mexicano.

El secretario municipal de Seguridad Pública, Raúl Ávila, informó que la corporación recibió una llamada ciudadana denunciando que en ese inmueble había personas secuestradas. "Estaban en condiciones inhumanas, tenían una semana aquí. Ellos tenían la intención de cruzar a Estados Unidos. Por las condiciones de este domicilio, podemos ver que este lugar se utiliza para este tipo de actividades", expresó el funcionario.

Sin embargo, el hondureño Adilson Ramírez, uno de los migrantes, declaró que no fueron maltratados y que tenían espacio para preparar alimentos. "Hay quienes, en el camino para llegar a Estados Unidos, sufren de violencia, nosotros gracias a Dios, no. La meta era cruzar hasta arriba, ahorita dicen que nos van a llevar a un albergue, si nos dejaran aquí lo intentaríamos de nuevo porque en Honduras no hay nada", explicó.

El también hondureño Nelson Javier dijo que "la meta era llegar a Estados Unidos para un mejor futuro", pero que ya no saben si los van a llevar a un albergue o los van a deportar a sus países.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un promedio de 54 migrantes es secuestrado en México cada día, a quienes grupos del crimen organizado los utilizan para Trata de personas. La región vive una ola migratoria sin precedentes y en los últimos años se han producido varias caravanas de personas centroamericanas que huyen de sus países hacia México y Estados Unidos. Ejemplo de este flujo migratorio es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 31.842 solicitudes de asilo en el primer cuatrimestre de 2021, un aumento de casi 75% frente a las 18.142 del mismo periodo de 2020 y las 18.527 de 2019.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de Estados Unidos, en abril pasado fueron detenidas 178.120 personas indocumentadas que cruzaron la frontera con México, la cifra más alta para ese mes registrada desde el año 2000.

