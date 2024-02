México acuerda colaborar para una migración segura y humana

México y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acordaron este miércoles (07.02.2024) colaborar a favor de una migración segura, ordenada, regular y humana, durante la visita al país de la nueva directora general del organismo, Amy Pope. Se establecerán cinco mesas de trabajo sobre cuestiones como las vías regulares para la migración laboral, agilización de procedimientos para la inserción o los servicios en puntos de internamiento fronterizos y en zonas de paso de migrantes como Chiapas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó en un comunicado que en la primera visita de Pope a México (y a Latinoamérica) desde que tomó posesión en el cargo en octubre de 2023, las delegaciones dialogaron sobre "las oportunidades y desafíos que supone la movilidad humana". "Al tiempo que reconocieron la importancia de las alianzas multiactor, incluyendo el sector privado, en el contexto actual", expuso la Cancillería, cuya titular, Alicia Bárcena, recibió a Pope.

Visita de la asesora de la Casa Blanca

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió ayer a Estados Unidos cooperar para una migración "segura y ordenada" en una reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. "El primer mandatario refrendó el compromiso del Gobierno de México para trabajar conjuntamente con Estados Unidos en una gestión ordenada y segura de la migración, con una mirada regional abordando las causas de raíz siempre bajo el pleno respeto a las soberanía", indicó este miércoles la Cancillería en otro comunicado.

Elizabeth Sherwood-Randall, en una imagen de archivo. Imagen: Chris Kleponis/CNP/picture alliance

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se refirió a la visita del martes de Sherwood-Randall, en medio de la discusión de un plan migratorio en Estados Unidos que contempla expulsar a México a solicitantes de asilo y cerrar la frontera común si se supera el umbral de 5.000 cruces irregulares en un día. La Cancillería no se refirió sin embargo a esos puntos específicos de la reforma estadounidense, que se votará este miércoles en el Senado.

La reunión ocurrió pese a que López Obrador no quería recibir a la comisión tras el artículo publicado la semana pasada en el medio estadounidense ProPublica, basado en fuentes de la Agencia Antidrogas (DEA), que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a su campaña en 2006. En el encuentro, Sherwood-Randall expresó al presidente "que este es un tema cerrado para ellos" desde 2006, según contó el martes a los medios Bárcena.

Sherwood-Randall, no obstante, sí que pidió hoy todavía desde Ciudad de México que el país ayude a combatir el tráfico del fentanilo, de otras drogas y armas antes de que sea una crisis mayor, al argumentar que no solo es un problema de Estados Unidos. "No debemos esperar a que se convierta en una crisis mayor en nuestros hogares, comunidades y países", dijo al iniciar la tercera reunión del Comité Trilateral para combatir el tráfico de drogas y de armas en Ciudad de México. "Es una amenaza real y está evolucionando", advirtió.

lgc (efe/sre/universal)