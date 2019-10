Médico en Siria: "No hubo ningún alto el fuego"

DW: Usted atendió heridos en un hospital en Tal Tamer, poblado del norte de Siria que se encuentra a pocos kilómetros de la supuesta zona de seguridad de Turquía. Allí experimentó el alto al fuego de 150 horas y también su final. ¿Qué observó allí?

Michael Wilk: Donde estábamos, de hecho, no había tregua. Con nuestro hospital estuvimos al principio a unos 20 kilómetros, y al final a menos de 10 de la respectiva línea de frente. El frente se acercó. Es decir, las tropas turcas y sus refuerzos yihadistas en el terreno intentaban expandir aún más su territorio. Tal Tamer es estratégicamente importante. En la actualidad, la ciudad probablemente todavía está en manos de las unidades de autodefensa kurdas o de las unidades sirias que se han mudado allí. Pero no hubo ninguna tregua. Todo el tiempo tuvimos heridos graves, gente agonizando y muertos, tanto de las fuerzas de autodefensa como de la población civil.

El martes, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos en Londres reportó enfrentamientos entre las milicias controladas por Turquía y las tropas sirias, también en Tal Tamer.

Eso comenzó cuando ya estábamos ahí. Tropas sirias, tropas del régimen de Al Assad, avanzaron hacia la región, como consecuencia del acuerdo entre Rusia y Turquía, pactado a espaldas de la población afectada por él. El informe de que las fuerzas de invasión turcas se enfrentaron con las fuerzas del régimen de Assad es auténtico.

Michael Wilk ha estado involucrado con la gente del norte de Siria durante años, como aquí en Tal Tamer

En el terreno del lado turco, parece haber menos tropas regulares en movimiento que milicias respaldadas por Turquía. ¿Cómo las describiría?

En los últimos años, trabajé con frecuencia en atención de emergencia en la región y creo que entiendo lo que está sucediendo allí. Turquía utiliza en tierra principalmente a yihadistas islamistas. Los recluta del área de Idlib, donde sobre todo se han establecido grupos yihadistas. Allí se reclutaron unidades de comando para llevar a cabo esta invasión. Cuando digo tropas yihadistas, me refiero a combatientes del antiguo frente de Al Nusra, aliadas de Al Qaeda. Pero también hay excombatientes de Estado Islámico entre ellos. Pueden ser identificados en fotos. Son personas que lucharon por Estado Islámico en otros lugares y que luego fueron trasladados a través de Turquía, o directamente a Idlib. Y ahora participan del lado turco en la invasión de las zonas kurdas.

Hace un año y medio, también observó de cerca la invasión turca de Afrín. ¿Cree que la historia se repite?

Afrín fue bombardeado por el lado turco y asaltado por tropas islamistas. Las unidades de autodefensa y la población huyeron. Yo estaba en el área adyacente de Sheba y vi las malas condiciones en las que las personas vivían allí. Ahora se sabe que Turquía prácticamente ha anexado esta área, con oficinas de correos turcas, policía turca, libros de texto y escuelas turcas. Uno puede imaginarse lo que sucede en el peor de los casos en el área ahora conquistada por Turquía y sus tropas de refuerzo.

Como resultado de esta invasión tenemos ahora entre 200.000 y 300.000 refugiados. Y en una región que antes era relativamente tranquila. Después del desmantelamiento de Estado Islámico, muchas personas estaban construyendo esta parte del país. Ahora la gente ha huido a las áreas vecinas y vive en espacios confinados. 70.000 niños no pueden ir a las escuelas, que están ocupadas. Falta mucha comida, y en algunos lugares incluso agua potable. La atención médica es cada vez más difícil, según la Media Luna Roja kurda. Esta invasión ha desencadenado una cascada de desastres humanitarios.

Combatientes árabes apoyados por Turquía saquearon tiendas en Afrín en marzo de 2018

¿Cuántas personas no han todavía huido de las tropas turcas y sus aliados?

Hablé con colegas que anteriormente trabajaban en el hospital de Serekaniye, que es parte del área conquistada. Los colegas huyeron con toda su familia y reportaron que solo una parte muy pequeña de la población se quedó. Porque básicamente, todos los que de alguna forma trabajaban en esta región autónoma huyeron. Algunas personas piensan que se puede vivir con la ocupación turca y se quedaron. Pero esa es una minoría muy pequeña. Ahora deben someterse a nuevas reglas, que según diversas fuentes, ya se aplican así en ciertas ciudades. Por ejemplo, las mujeres nuevamente son obligadas a vestirse de negro y cubrirse.

El miércoles comenzaron las conversaciones en Ginebra sobre una futura Constitución siria. Los kurdos no pueden participar debido a la presión turca. ¿Le interesa todavía a la gente del norte de Siria este proceso?

Las personas con las que hablé no tienen gran esperanza en estas conversaciones. El hecho de que esta región, donde los kurdos intentan vivir en armonía con los asirios, arameos y árabes y organizar una administración conjunta, no sea involucrada en dichas conversaciones, es para la mayoría de los que viven allí algo absurdo. En consecuencia, miran con recelo lo que sucede en Ginebra. Pero se intenta salvar partes del autogobierno en el futuro, lo que es sin embargo difícil. Ahora hay nuevamente tropas del régimen de Al Assad en esta área, que fueron desplegadas de emergencia. El régimen de Al Assad no es muy popular entre la mayoría de los kurdos. Ha habido malas experiencias. Es probable que el régimen de Al Assad sea una espina en una zona de autonomía kurda. Y si Idlib ya no es un problema para Al Assad, se debe contar con que esta zona autónoma se centralizará en Damasco.

Esta entrevista fue realizada por Matthias von Hein.

