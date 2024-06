OTAN: más países destinarán 2 por ciento del PIB a defensa

El lunes (17.6.), el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que espera que 23 de sus 32 Estados miembros cumplan los objetivos de gasto en defensa de la alianza en 2024.

"Esto es bueno para Europa y para Estados Unidos, sobre todo porque gran parte de este dinero extra se gasta aquí en Estados Unidos", dijo Stoltenberg, en un discurso en el que dio a conocer las cifras más recientes en Washington.

El objetivo de gasto en defensa de la OTAN se acordó en 2014. El acuerdo era que los miembros de la alianza gastaran el 2% de su producto interno bruto (PIB) en defensa nacional y conjunta, y luego destinaran el 20% de los gastos anuales de defensa a nuevo equipamiento. Para consternación de Estados Unidos, la mayor potencia militar de la alianza, sólo 10 países cumplieron dicho objetivo en 2023.

En la cumbre de la OTAN de 2023 en Vilna, Lituania, los miembros acordaron llevar a cabo el objetivo mínimo de gasto en defensa. Esto, sumado al impacto de la invasión rusa de Ucrania, parece haber tenido efecto, como lo muestra el informe de gastos en defensa más reciente de la OTAN. Todos los Estados de la alianza, excepto Eslovenia e Italia, han aumentado su presupuesto de defensa.

Alemania y Francia aumentan el gasto

Los tres principales países que gastan el mayor porcentaje del PIB nacional en defensa son Polonia (4,12%), Estonia (3,43%) y Estados Unidos (3,38%). Entre los países que han aumentado más notablemente su gasto se cuentan Alemania y Francia.

Este año, Alemania cumplió el objetivo del 2% por primera vez desde principios de la década de 1990, dijo en febrero un portavoz del Ministerio de Defensa. Según la OTAN, Alemania se dispone a gastar 90.500 millones de euros (97.200 millones de dólares) en defensa en 2024.

También se espera que los Países Bajos, cuyo primer ministro saliente, Mark Rutte, aspira a convertirse en el próximo secretario general de la OTAN, cumpla el objetivo en materia de presupuesto de defensa.

Lo mismo se aplica a Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria y Rumania, Turquía, la República Checa, Eslovaquia, Suecia y Noruega.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (der.), junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (izda.), en la Casa Blanca. Imagen: Mark Schiefelbein/AP/dpa/picture alliance

Mayor inversión en equipamiento militar

En declaraciones a DW, Davis Ellison, analista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, afirmó que el reconocimiento colectivo de los objetivos de la OTAN se nota, sobre todo, cuando se examina cuánto gasto en defensa se dedica ahora a nuevo equipamiento.

"En el pasado, se prestaba mucha atención a los costos de personal, que abarcan todo, desde las pensiones hasta la atención médica y todo lo demás", explicó Ellison. "Pero ahora hay una inversión colectiva mucho mayor en equipamiento, que está más destinada a cumplir los objetivos de la OTAN que a cualquier otra cosa". El experto en seguridad señaló que este gasto adicional aumenta el poder militar de la OTAN.

De los 32 estados miembros de la OTAN, sólo Canadá y Bélgica no cumplirán con la directriz de que el 20% del gasto en defensa se destine a equipamiento. Islandia no alcanzará el objetivo, porque el país no tiene ningún ejército permanente.

Países como Croacia, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y España no alcanzarán el objetivo de gasto mínimo en defensa de la OTAN.

Trump y las preocupaciones sobre Rusia

Donald Trump, que quiere volver a la presidencia de Estados Unidos tras la elecciones de noviembre, dijo hace unos meses: "Yo no protegería (a los miembros de la OTAN). De hecho, yo animaría a (Rusia) a hacer lo que… quiera hacer. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas”. Stoltenberg señaló al respecto que la sugerencia de que "los aliados no se defenderán unos a otros socava toda nuestra seguridad”.

Ellison cree que los Estados miembros reafirmarán sus compromisos de gasto en defensa en la próxima cumbre de la OTAN del 9 al 11 de julio en Washington: "Pero incluso más allá de la administración estadounidense, creo que hay un poco de prisa por lograrlo, porque también habrá elecciones en el Reino Unido y Francia. Este es un año muy electoral".

(rmr/ers)