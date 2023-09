4 millones de migrantes venezolanos viven crisis humanitaria

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V ), coliderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), lanzó este martes en Panamá el Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) para 2023.

El análisis "muestra que muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región carecen de medios de subsistencia estables, lo que dificulta su integración efectiva y su contribución a las comunidades de acogida", según informó R4V en un comunicado.

Esta situación lleva además, anotó, a que los venezolanos en estos países que carecen de suficientes recursos corran "un mayor riesgo de ser víctimas de abusos como la trata y tráfico de personas, el reclutamiento forzado y la violencia de género".

"El hecho de que la mitad de las personas venezolanas en la región enfrenten barreras para recibir atención médica y no puedan permitirse tres comidas al día o acceder a una vivienda adecuada, como señala el RMNA, evidencia la urgente necesidad de apoyo internacional", afirmó el representante especial conjunto de la OIM y ACNUR para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, Eduardo Stein.

19% de niños y niñas refugiados y migrantes no asisten a la escuela

Este apoyo internacional, añadió en el comunicado, respaldará las medidas para que los venezolanos en estos países "tengan oportunidades para ser autosuficientes, integrarse efectivamente en sus comunidades de acogida, y contribuir al desarrollo de los países de la región".

El informe advierte también que alrededor del 19 % de los niños y niñas refugiados y migrantes no asisten a la escuela, optando muchos de ellos por apoyar a sus familias con trabajos informales y mal pagados. Además, a pesar de los avances en regularización, un tercio de los refugiados y migrantes venezolanos en estos países "no han podido regularizar su situación y no pueden mantener a sus familias debido a empleos mal remunerados e informales", según la nota.

Ante esta situación, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela advierte que "los países de la región necesitan urgentemente una mayor financiación", algo que ayudará a "salvar vidas y ofrecer oportunidades duraderas de estabilización e integración a millones de personas".

Por ahora, lamenta, de los 1.720 millones de dólares solicitados en el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, "apenas se ha recibido el 12 % de los fondos requeridos".

jov (efe, acnur, R4V)