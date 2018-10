Más de 100.000 personas marchan contra el racismo en Berlín

Se esperaban 40.000 personas y llegaron, cuando menos, 100.000. Todo un éxito fue la manifestación contra el racismo convocada este sábado (13.10.2018) por distintos movimientos sociales en Berlín. Un portavoz de las fuerzas de seguridad calificó de "realista" una cifra de seis dígitos, poco después de que la Policía dijera que había "varias decenas de miles de participantes”. Los organizadores estimaron en 250.000 el total de manifestantes reunidos.

"Estamos abrumados. Del día de hoy tiene que salir un mensaje de esperanza, el 13 de octubre de 2018 debe convertirse en punto de partida hacia una sociedad solidaria", escribió la alianza "Unteilbar" ("Indivisible"), la principal organizadora del acto, convocado bajo el lema "Por una sociedad abierta y libre: solidaridad en lugar de exclusión".

El objetivo de la manifestación, que comenzó al mediodía en Alexanderplatz y avanzó por la ciudad hasta llegar a la Columna de la Victoria, tenía como objetivo protestar contra el acoso de la ultraderecha, la discriminación, la muerte de inmigrantes en aguas del Mediterráneo y los recortes sociales. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "No son más ajenos que cualquier refugiado", "No al acoso a los musulmanes", "El racismo no es una alternativa" y "Juntos contra la política del miedo".

Sociedad polarizada

"Estamos increíblemente satisfechos con la respuesta", dijo Felix Müller, de "Indivisible" a dpa. Esto confirma que muchas personas quieren enviar una señal en contra de la derecha y a favor de la solidaridad, apuntó. El ministro de Asuntos Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, calificó de "extraordinario mensaje que tantas personas salgan a la calle y muestren una postura tan clara", la de que la sociedad es indivisible.

Alemania atraviesa un momento de gran polarización y de grandes tensiones internas que quedaron especialmente patentes tras la muerte a finales de agosto de un joven alemán a manos supuestamente de tres refugiados, en Chemnitz, en el este de Alemania, y del fallecimiento de otro ciudadano alemán poco después tras una disputa con varios afganos, en Köthen, también en esa zona del país.

Las dos muertes desataron multitudinarias protestas de ultraderechistas contra la política de inmigración de la canciller Angela Merkel, en las que se vio a neonazis haciendo el saludo hitleriano y coreando consignas xenófobas.

DZC (EFE, dpa)

El pogromo de Chemnitz Ánimos caldeados En la noche del 25 de agosto, una discusión al margen de una fiesta callejera en Chemnitz culminó con el asesinato de un alemán de 35 años, atribuido a un extranjero de piel oscura. Al día siguiente, una multitud enardecida de hombres y mujeres blancos marchó por la ciudad sajona, agrediendo a personas percibidas como inmigrantes y atacándolas con consignas racistas y xenófobas.

El pogromo de Chemnitz Un muerto y dos heridos Fuentes policiales señalan que un alemán de origen cubano, identificado como Daniel H., fue acuchillado tras una trifulca que involucró a diez personas de diferentes nacionalidades. Aparte de la víctima mortal, otros dos hombres treintañeros resultaron gravemente heridos con armas blancas. Un iraquí de 22 años y un sirio de 23 fueron detenidos para determinar su responsabilidad en este caso.

El pogromo de Chemnitz Talante agresivo El 26 de agosto, unas ochocientas personas, entre las que sobresalían miembros de la escena neonazi y de ultraderecha, se congregaron de nuevo en Chemnitz. Algunos observadores describieron la concentración como un acto espontáneo y otros, como una movilización bien planificada. Los gendarmes fueron blanco de agresiones y se vieron obligados a pedirles refuerzos a las Policías de Dresde y Leipzig.

El pogromo de Chemnitz Conmoción y condena Causaron conmoción los videos que circulan por las redes sociales y que muestran a un grupo de hombres blancos persiguiendo y atacando a personas percibidas por ellos como extranjeras. Las imágenes traen a la memoria los pogromos de los años noventa en otros rincones del país y, desde luego, los de los años treinta del siglo pasado. La sociedad civil y la canciller alemana condenaron los sucesos.

El pogromo de Chemnitz Tumultos y contramanifestaciones Ciudadanos de a pie y grupos antifascistas organizados se negaron a dejar las calles de Chemnitz en manos de los neonazis, que este 27 de agosto pretendían instrumentalizar políticamente el homicidio de Daniel H. Videos muestran al movimiento ProChemnitz ondeando una bandera que reza: “Anhelamos ser alemanes y libres”. Varias personas fueron heridas con objetos contundentes y fuegos artificiales. Autor: Louisa Wright



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |