Más bombas atómicas en Europa - ¿Una nueva Guerra Fría?

La vuelta de la amenaza nuclear a Europa preocupa a los expertos.

Tras el final de la Guerra Fría, miles de armas nucleares fueron retiradas de Europa. Pero 30 años más tarde, la situación política se ha agravado de nuevo. En Europa se despliegan nuevas armas nucleares. Los expertos coincidían ya en 2018 en que la situación había empeorado:





entonces causó gran preocupación que Donald Trump retirara a Estados Unidos del Tratado INF. Ahora, en 2022, Europa se enfrenta a la amenaza abierta de Moscú de utilizar armas nucleares en la guerra en Ucrania.

El regreso de las armas nucleares en Europa: el cineasta Andreas Orth entrevistó a reconocidos expertos internacionales sobre este tema ya en 2018. Habló con renombrados expertos militares de Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, mostró imágenes de las nuevas generaciones de armas atómicas y filmó en antiguos emplazamientos de misiles nucleares y búnkeres de Francia y Alemania que en su día fueron secretos. ¿Cómo evaluaban estos expertos el peligro de una nueva Guerra Fría?

Algunos de los entrevistados entonces han querido volver a dar su opinión sobre la situación tras la invasión de Putin a Ucrania en febrero de 2022. ¿Qué tan probable es que se utilicen armas nucleares en la guerra contra Ucrania?

Este documental es una reflexión crítica sobre el arsenal nuclear actual y su significado para Europa.



