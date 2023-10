Lula recibe el alta anticipada tras cirugía en la cadera

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este domingo (01.10.2023) el alta médica anticipada tras haber sido sometido el viernes a una "artroplastia total de cadera", una cirugía en la que se reemplaza la articulación con prótesis, y a otra, plástica, para retirar el exceso de piel en los párpados, y ya ha comenzado la recuperación en la residencia oficial.

Pese a que los médicos tenían previsto darle el alta el martes y un prolongado reposo, el jefe de Estado salió en la tarde de este domingo del hospital de Brasilia en el que estaba ingresado desde el viernes y se instaló en el Palacio de la Alvorada, la residencia de la Presidencia de Brasil, en donde realizará un proceso de recuperación que debe prolongarse por tres o cuatro semanas.

"El presidente recibió el alta médica y ya está en el Palacio de la Alvorada", informó la Presidencia en una nota en las redes sociales. El Hospital Sirio-Libanés de Brasilia, que ya había anticipado que los médicos evaluaban darle el alta este mismo domingo, divulgó un boletín para anunciar la novedad y explicar que, "tras una buena evolución clínica", Lula proseguirá una "rehabilitación ambulatorial" en su residencia, bajo los cuidados de los médicos que lo operaron.

En un boletín anterior, el hospital había informado de que Lula había pasado la noche estable, que seguía en recuperación, y ya había caminado y subido y bajado escaleras "con asistencia de fisioterapeutas". El doctor Roberto Kalil Filho, jefe del equipo médico responsable de atender al gobernante, aseguró en declaraciones a periodistas que el proceso de recuperación superó las expectativas y que por eso había anticipado su salida.

El traslado de la comitiva presidencial hasta el Palacio de la Alvorada fue seguido por las decenas de cámaras que esperaban ver a Lula salir del centro médico pero que finalmente no tuvieron acceso directo al líder progresista, que este mes cumplirá 78 años. "Hay alguien que va a cenar hoy en casa", dijo la primera dama, Rosângela Lula da Silva, en un mensaje que publicó en sus redes sociales tras el anuncio de que el presidente saldría del hospital.

Lula venía quejándose de dolores constantes durante más de un año, aunque esto no le ha impedido viajar a decenas de países desde que asumió el cargo en enero. "Me hubiera gustado operarme después de las elecciones [a finales de octubre de 2022], pero me dije que la gente pensaría: es viejo, acaba de ser elegido, ya está en el hospital", confesó Lula el martes durante su programa semanal "Conversación con el presidente", difundido en las redes sociales.

lgc (afp/efe/rtr)