Lukashenko pide a Alemania que acoja a los migrantes varados en su frontera

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, pidió este lunes (22.11.2021) a Alemania que acoja a los cerca de 2.000 migrantes varados desde hace dos semanas en la frontera bielorruso-polaca, y acusó a la Unión Europea de no facilitar una solución a esta crisis migratoria. Lukashenko que quejó de que la UE no establezca contactos con él para solucionar el problema.

"Si Alemania no se los lleva, nosotros mismos nos encargaremos de esta gente. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pero debemos exigir a los alemanes que los acoja", dijo el mandatario en una reunión con sus representantes en la región fronteriza de Grodno, según la agencia oficial bielorrusa BELTA. Lukashenko indicó que espera una respuesta de UE sobre los 2.000 migrantes, ya que -aseguró- la canciller alemana en funciones, Angela Merkek, le "prometió" que el problema de los migrantes iba a ser estudiado a nivel del Unión Europea. "Ni siquiera lo estudia, incluso lo que ella (Merkel) me prometió: personas de contacto, no se ponen en contacto", subrayó.

Según la agencia bielorrusa, Lukashenko dijo que no quería una confrontación con Polonia que pudiera derivar en una guerra. Pero también advirtió al país que si cierra el paso ferroviario transfronterizo, el tráfico de trenes tendría que desviarse por la zona de conflicto en el Este de Ucrania. "Si les es cómodo, cerradlo, pero antes hay que pensar qué diréis a Rusia, a China y en general a Oriente", dijo.

La Guardia Fronteriza polaca informó hoy de 346 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera desde Bielorrusia en las últimas 24 horas, además de otros intentos que pudo prevenir, así como de la emisión de órdenes de expulsión contra 58 ciudadanos extranjeros. Desde principios de año la Guardia Fronteriza registró más de 36.000 intentos de ingresar ilegalmente a territorio polaco desde Bielorrusia, con 17.300 solo en octubre.

lgc (efe/reuters)