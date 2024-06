Luka Modric tras el empate ante Italia: "No me retiraré aún"

La máxima estrella croata, Luka Modric, continuará su carrera futbolística después de la Eurocopa 2024. "No voy a parar de inmediato. Voy a jugar un tiempo más. No sé cuánto tiempo todavía", dijo después un amargo empate 1-1 contra Italia el lunes por la noche. No está claro, sin embargo, si se refería a su carrera en el Real Madrid o en la selección de Croacia. Su contrato con el equipo campeón de la Champions League expira el 30 de junio.

Carrusel de emociones contra Italia

Modric falló un penalti contra Italia en el minuto 54, pero anotó apenas un minuto después para darle la ventaja a Croacia y convertirse en el jugador de mayor edad en marcar en un campeonato europeo.

Parecía que el subcampeón del mundo de 2018 y el tercer clasificado de 2022 habían hecho lo suficiente para los octavos de final, pero los actuales campeones europeos empataron 1-1 en el tiempo de descuento gracias a Mattia Zaccagni. Eso envió a Italia como segundo clasificado del Grupo B, mientras que Croacia y Modric ahora se aferran a un clavo ardiendo.

Modric había fallado un penal ante Donnarumma, de lo cual se había repuesto heróicamente con un gol Imagen: Robert Michael/dpa/picture alliance

La crueldad del fútbol

"El fútbol hoy fue cruel", afirmó. "No pude ayudar a mi equipo con el gol. Es difícil perder así. A veces el fútbol produce grandes satisfacciones y alegrías, y otras veces grandes decepciones. Creo que es injusto que nos eliminen así porque luchamos por nuestra nación desde el primer minuto", añadió.

Modric ha tenido mucho éxito con el Real Madrid, incluidos seis títulos de la Liga de Campeones, pero podría tener que terminar su gloriosa carrera sin un trofeo con su selección nacional.

el(DPA)