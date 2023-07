Luis Abinader llama "irresponsables" a organismos por Haití

El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó este sábado (01.07.2023) que las políticas migratorias internas solo las ejecuta República Dominicana y definió a algunos organismos multilaterales internacionales como "irresponsables" por "nunca" haber actuado a favor de Haití y ahora querer que el país "asuma" la crisis de esa nación.

"Que actúen con responsabilidad como debieron de actuar; si están tan preocupados por los derechos humanos, tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití en Haití", dijo el gobernante.

Sus declaraciones las ofreció durante la inauguración de un puesto militar en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata (norte), destacó un comunicado del Palacio Nacional.

El jefe de Estado agregó que "la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la asuma la República Dominicana". Indicó que, respecto al tema migratorio, no se le puede solicitar a República Dominicana que renuncie a sus derechos para aplicar su Constitución.

"Que quede claro que la política migratoria de República Dominicana sólo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos", finalizó el gobernante.

Abinader se pronunció en esos términos mientras Haití recibe la visita este sábado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Guterres afirmó en su cuenta de Twitter que se encontraba en Puerto Príncipe "para mi total solidaridad con el pueblo haitiano y hacer un llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Haití, incluso con una sólida fuerza internacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití".

Las palabras de Abinader, además, se producen un día después de que la Cancillería dominicana asegurara que el "masivo" flujo de personas haitianas a la República Dominicana es "insostenible", después de que un experto de la ONU pidiera detener las repatriaciones debido a la grave crisis que atraviesa Haití.

"Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos", argumentó el Gobierno dominicano. Esta, añadió, "es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional".

ama (efe, Presidencia de República Dominicana)