Lucy Pizaña: estudiar cine al lado de las estrellas

Die Filmuniversität Babelsberg befindet sich in Potsdam, einer Stadt in unmittelbarer Nähe zu Berlin. Die einzige Filmuniversität Deutschlands ist neben den berühmten Babelsberger Studios (The Bourne Supremacy, Operation Valkyrie, Inglourious Basterds, The Reader etc.) wie könnte man da nicht studieren wollen? Doch die Nähe zu großen Filmproduktionen ist nicht alles. Von der Universität aus werden Themen erforscht, die versuchen, alles zu enträtseln, was das Kino auf der ganzen Welt begleitet. Lucy Pizaña promoviert im Bereich Filmfestivals mit Schwerpunkt auf jüdischen Filmfestivals. Warum gibt es jüdische Filmfestivals? Wie und wann wurden sie gegründet? Wer hat sie gegründet? Warum spricht man vom „jüdischen Kino“? fragt der junge Forscher. Während des Interviews besichtigte er zusammen mit Pía Castro die Einrichtungen der Universität, so in diesem Kapitel von Hier bin ich! Sie bekommen einen guten Eindruck davon, wie es ist, in Deutschland zu studieren.