Los trajes en la Feria de Abril de Sevilla

El dúo ucraniano Tvorchi se prepara para Eurovisión

Son unos de los favoritos en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool. Tvorchi se presenta con su tema "Heart of Steel", en el que apelan al coraje de los ucranianos. Los entrevistamos en la antesala del concurso.

Campos de tulipanes en los Países Bajos

En redes sociales se encuentran muchísimas fotos con bellos campos de tulipanes de fondo. Pero, ¿realmente merecen la pena? Nuestra reportera Diana Piñeros fue a averiguarlo.

El plato nacional belga: moules frites

Mejillones cocidos en un fondo de verduras y servidos con papas fritas: ¿por qué levanta pasiones entre los belgas? Les revelamos la receta tradicional y entrevistamos a turistas y lugareños sobre este plato.

VI, 28.04.2023 – 23:30 UTC

SÁ 29.04.2023 – 01:30 UTC

SÁ 29.04.2023 – 06:03 UTC

SÁ 29.04.2023 – 11:30 UTC

SÁ 29.04.2023 – 14:30 UTC

SÁ 29.04.2023 – 20:30 UTC

DO 30.04.2023 – 03:30 UTC

DO 30.04.2023 – 08:30 UTC

DO 30.04.2023 – 16:30 UTC

LU 01.05.2023 – 12:03 UTC

MA 02.05.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6