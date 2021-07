Los tiburones toro son capaces de establecer "amistades" que pueden durar varios años

A diferencia de lo que se cree, el tiburón toro tendría la capacidad de establecer "amistades" o "compañerismo" a largo plazo, por lo que no se le debe catalogar como un animal solitario, según un estudio en Fiyi dado a conocer por la revista científica Frontiers a principios de julio.

La investigación se llevó a cabo en la isla más grande de Fiyi, Viti Levu, en la Reserva Marina Shark Reef de Fiyi (SRMR), una zona protegida que alberga ocho especies de tiburones diferentes -ninguna de ellas particularmente agresivas con el ser humano-, además de cientos de peces.

El tiburón toro, una de las atracciones turísticas principales de la isla, puede llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y pesar hasta 200 kg. Durante 13 años, los científicos observaron el comportamiento de 91 ejemplares de esta especie de manera individual.

Luego de haber realizado más de 3.000 inmersiones entre 2003 y 2016, los expertos concluyeron que estos escuálidos desarrollan vínculos sociales, muy cercanos al compañerismo, los cuales pueden llegar a durar varios años. Además, los escuálidos mostraron tener preferencias de algunas especies por sobre otras.

"Algunos tiburones toro parecen preferir a compañeros de larga duración y evitar a otros", afirmó Juerg Brunnschweiler, investigador suizo de tiburones y que diseñó el modelo del estudio.

El turismo en la zona podría alterar su comportamiento

A pesar de los resultados, los investigadores aún no pueden asegurar si los tiburones toro se relacionan entre si porque se "gustan", porque viven en las cercanías, o porque simplemente tienen un caracter similar. De hecho, Brunnschweiler tiene algunos reparos con su propio estudio.

Según él, las especies marítimas de la zona están constantemente en contacto con turistas, quienes suelen alimentarlos, lo que provocaría que otras especies endémicas del ecosistema vayan al mismo lugar con el fin de comer.

"La presencia del tiburón toro en la SRMR se debe a la agregación espacial causada por la alimentación, por lo que debemos ser muy cuidadosos al interpretar nuestros resultados", señaló Brunnschweiler.

Si bien el investigador suizo dice que los tiburones toro desarrollan vínculos sociales, además de ser curiosos y amigables si no se sienten amenazados, no aprueba el término de "amistades" entre los escuálidos: "La amistad es una relación de afecto mutuo entre personas. No animales. Sería antropomórfico hablar de amistades aquí", concluyó Brunnschweiler.

