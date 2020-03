Los talibanes rechazan a los negociadores nombrados por Kabul

"Solo nos sentaremos a negociar con un equipo que respete nuestros compromisos y esté constituido de acuerdo con los principios establecidos", dice el comunicado del portavoz talibán Zabihulla Mujahid. Los talibanes rechazaron así este sábado (28.03.2020) sentarse a la mesa con los miembros del equipo negociador designado por el gobierno afgano para poner fin al conflicto de 18 años que asola al país.

Tras meses de retrasos, el gobierno dio a conocer el viernes a los 21 miembros del equipo negociador, entre ellos cinco mujeres, que se iban a sentar a la mesa con los talibanes, y tratar de encarrilar el proceso de paz que lidera Estados Unidos. Pero los talibanes acusaron, en un comunicado, al gobierno afgano de no haber podido designar a un equipo "inclusivo".

"Para lograr una paz verdadera y duradera, el equipo negociador debe tener el visto bueno de todas las partes", indicó Mujahid sin especificar. La portavoz del Ministerio de Asuntos de Paz afgano, Najia Anwari, dijo que la postura de los talibanes no estaba justificada y que el equipo de negociación se constituyó tras amplias consultas con la sociedad afgana.

Según el acuerdo firmado por Estados Unidos y los talibanes en febrero, los insurgentes acordaron reanudar las negociaciones con el gobierno afgano y negociar un posible alto el fuego. A cambio, Estados Unidos y sus socios extranjeros acordaron retirarse de Afganistán en un máximo de 14 meses.

Los talibanes ya habían rechazado reunirse con la administración del presidente Ashraf Ghani, al considerarlo una marioneta estadounidense. El gobierno de Kabul anunció que su equipo negociador estaría dirigido por el exjefe de inteligencia Masoom Stanekzai, e incluye a Batur Dostum, cuyo padre Abdul Rashid Dostum, un antiguo caudillo, está acusado de violaciones de derechos humanos.

El rival político de Ghani, Abdullah Abdullah, no ha confirmado si apoyará a la delegación. Su portavoz, Fraidoon Khwazoon, dijo que aunque la lista anunciada no era definitiva y había "consideraciones que debían abordarse", no debía rechazarse de plano.

Todavía se desconoce si las esperadas negociaciones intraafganas van a empezar, pero los talibanes no solo no han ordenado el alto el fuego, sino que han intensificado sus ataques en el país. El viernes, los insurgentes atacaron varios distritos de la provincia de Badajan, donde se hicieron con el control de tres distritos y mataron al menos a 10 miembros de las fuerzas de seguridad afganas, según fuentes oficiales.

lgc (afp/reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |