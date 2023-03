Los pitufos se someten a cirugía a los 65 años

Los Pitufos cumplen 60 años

Las estrellas de cine

“Los Pitufos y la flauta mágica” fue la primera película animada protagonizada por estos personajes azules. En 1976 se estrenó en Bélgica, pero no llegó a los cines estadounidenses hasta 1983. Entre 2011 y 2017 se estrenó una trilogía de películas animadas de los Pitufos. Los críticos no quedaron impresionados, las nuevas películas no tenían el encanto de la serie animada original.