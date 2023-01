Dina Boluarte: "No voy a renunciar" a la Presidencia de Perú

Como peruana, puedo decir que los ciudadanos queremos paz, y trabajar con libertad.

Rosa Ferruzo, Perú

Para los peruanos es decepcionante que la comunidad internacional siga apoyando a este régimen. Si bien no somos un país importante, los organismos internacionales deberían mirar hacia Perú y tener en cuenta a los muertos.

Silvia Alcocer, Perú

La señora Boluarte no llegó a la presidencia por "la puerta de atrás", sino que asumió ese cargo porque así lo determina la constitución de Perú. Y sucedió luego de que el expresidente Castillo quiso dar un golpe de Estado para disolver el Congreso.

Carlos Vargas, Perú

Los peruanos queremos paz. No estamos de acuerdo con esta izquierda, que está destruyendo a mi país, que tanto nos ha costado sacar adelante. Perú tiene una Constitución del año 1993, que ha sido modificada en múltiples ocasiones y que fue aprobada por referéndum por más del 99% de los peruanos. La única forma de sacar adelante a un país es educando a su gente, formando a las personas para hacerlas íntegras. El crecimiento no se logra destruyendo el aparato productivo, sino construyendo oportunidades de desarrollo, y eso no se puede hacer con el socialismo. Hay que hacer mejoras. Pero la destrucción, una nueva Constitución, una nueva presidenta, una nueva mesa directiva y la confrontación, no son el camino. La solución es el diálogo, y, por supuesto, hay que elegir bien a los dirigentes.

Christian Gauthier, Perú

Es lamentable que en Perú valgan más el poder y el dinero que la vida de la gente.

Sonia T., Facebook

Estos no son errores o equivocaciones, son crímenes. La presidenta no está comprometida con el pueblo peruano, sino con los grupos que tienen poder económico.

Abraham Montoya, Facebook

Jerrod Carmichael fue uno de los grandes ganadores de la noche en los Globos de Oro.

El controvertido retorno de los Globos de Oro luego de un año fuera del aire

El racismo existe y no se puede normalizar ni olvidar.

Julian Maestre, Facebook

No había necesidad de decir eso. Creo que lo único que debería haber hecho era mostrar su talento y disfrutar del show. Así hubiera demostrado su inteligencia, su talento y su profesionalidad. A mi no me importa el color de las personas.

Mairelis Nápoles Cabrera, Facebook

Tiene razón, es un escándalo que en la Asociación de Prensa de Hollywood no haya un afroamericano.

Livette Asprilla, Facebook

Él tiene un talento y una habilidad especial, por eso está ahí. No tiene que ver con su color de piel.

Claudia Pérez, Facebook

64 millones en 24 horas: Shakira y Bizarrap baten récord en YouTube

Lo triste y lo grave es que miles de personas se identifican con este tipo de canciones. Hay gentea la que le gusta vivir de lo malo y del pasado porque no son capaces de superar los fracasos y las dificultades. Es un mal ejemplo para los hijos. Podrá facturar y ser millonaria, pero la plata no da felicidad, sino dejar atrás lo tóxico y lo negativo.

Tatiana Pinzón, Facebook

Muy merecido, Shakira tiene que recuperar todo el dinero que perdió por culpa de él. Ya vendrán amores mejores y se recuperará. Ella tiene un corazón fuerte, un alma gigante, y va a salir adelante con sus hijos.

Mónica Rodríguez, Facebook

Una de las explicaciones de este fenómeno podría ser que hoy en día lo superficial y el espectáculo han ganado protagonismo. La canción no es artística ni extraordinaria.

Rolando Vilchez, Facebook

