Los perros saben cuando las personas mienten, señala estudio

Investigadores de la Universidad de Viena descubrieron que, en ciertos casos, los perros pueden saber cuándo la gente miente.

Científicos realizaron un estudio con cientos de perros para determinar hasta qué punto podían detectar el engaño. El artículo del equipo, publicado en Proceedings of the Royal Society B , describe el procedimiento para comprobar si los perros, como los humanos, tienen algún sentido interno para evaluar la veracidad.

Como escriben los investigadores en su artículo: "Entre los no primates, los perros constituyen un caso especialmente interesante, ya que su entorno social ha sido compartido con los humanos durante al menos 14.000 años. Por esta razón, los perros se han considerado una especie modelo para la investigación comparativa de las capacidades sociocognitivas". La investigación se centró específicamente en comprender si los perros eran "sensibles a algunos estados mentales o psicológicos de los humanos", señalan.

El experimento

En el estudio participaron 260 perros, a los que se les presentó una persona desconocida, o "comunicador”, la cual les mostraba dos recipientes y una golosina. El "comunicador” les indicaba cuál de los dos recipientes tenía una la golosina escondida en su interior. Después señalaba tocando y diciendo: "¡Mira, esto está muy bueno!". Si los perros seguían el consejo del "comunicador”, conseguían la golosina.

Una vez establecida la confianza de los perros, los investigadores complicaron la experiencia dejando que los perros vieran cómo otra persona que no conocían escondía la golosina de un recipiente a otro. En algunos casos, el "comunicador” también estaba presente, pero no siempre.

Los resultados revelaron que la mitad de los perros no seguían el consejo si el "comunicador” no estaba presente cuando se cambiaba la comida de recipiente. Los perros tenían la sensación de que no podía conocer la verdadera ubicación de la golosina. Además, dos tercios de los perros ignoraron la indicación cuando el "comunicador” veía el cambio de comida pero señalaba el recipiente equivocado. Así, los perros se dieron cuenta de que se les estaba mintiendo.

"Pensábamos que los perros se comportarían como los niños de cinco años y los simios, pero ahora especulamos que tal vez los perros pueden entender cuando alguien está mintiendo", dijo a New Scientist el coautor Ludwig Huber, de la Universidad de Viena. "Quizá piensen: 'Esta persona tiene los mismos conocimientos que yo y, sin embargo, me está dando [información] errónea'. Es posible que lo vean como un engaño intencionado, lo cual es mentir".

No es la primera vez que se realizan experimentos de este tipo. Anteriormente, se hicieron pruebas similares con niños menores de cinco años, macacos y chimpancés. Resultó que los niños y otros animales eran más propensos que los perros a seguir los consejos cuando se trataba de una mentira.

