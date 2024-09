Los motivos de Israel detrás de la escalada en el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes (23.09.2024) que la actual escalada en el Líbano es necesaria "para defender a nuestro pueblo frente a Hezbolá" y "allanar el camino para el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares".

Hace casi un año, unos 60.000 israelíes tuvieron que evacuar sus casas, cuando la milicia libanesa de Hezbolá, respaldada por Irán, empezó a bombardear la zona fronteriza del norte de Israel.

Hezbolá -designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, mientras que la Unión Europea clasifica a su brazo armado como grupo terrorista- argumenta que, con sus cohetes, apoya a la organización terrorista Hamás en Gaza, cuyos combatientes mataron a unos 1.150 israelíes y tomaron como rehenes a unos 250, el 7 de octubre de 2023.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, unas 41.000 personas han muerto como consecuencia de la guerra de Israel contra Hamás.

¿Una guerra casi total?

Mientras tanto, el número de muertos en el Líbano sigue aumentando. Los ataques de Israel, así como las recientes explosiones de dispositivos de comunicación y asesinatos de dirigentes de Hezbolá, se han cobrado la vida de unas 500 personas y han dejado unos 1.640 heridos en todo el país.

Según Sanam Vakil, directora del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Chatham House, la actual operación militar sirve principalmente de "justificación o cobertura para que Israel intente regresar al norte a sus ciudadanos desplazados".

No solo israelíes se han visto obligados a abandonar sus hogares, también unos 110.000 libaneses han huido de la región fronteriza. Imagen: FADEL ITANI/AFP

En su opinión, tres objetivos impulsan los actuales ataques de Israel contra el Líbano.

"En primer lugar, Israel está tratando de desvincular los frentes de Gaza y Hezbolá en sus fronteras", observa, en entrevista con DW.

"Israel no ha sido capaz de lograr un alto al fuego en Gaza, y no ha sido capaz de lograr un acuerdo de paz con Hezbolá a causa de Gaza", prosigue Vakil.

Por su parte, el llamado eje de la resistencia, formado por países como Irán y múltiples milicias como Hezbolá, Hamás y los hutíes yemeníes se ha centrado en unificar sus fuerzas y presionar a Israel desde el 7 de octubre, apunta la experta.

La Segunda Guerra del Líbano

"En segundo lugar, desde luego, Israel se enfrenta a una amenaza perpetua a su seguridad por parte de Hezbolá en el Líbano", señala la entrevistada.

En 2006, una guerra de un mes entre Hezbolá e Israel -llamada la Segunda Guerra del Líbano- terminó tras la aceptación de la Resolución 1701 de las Naciones Unidas.

Las condiciones para un alto el fuego consistieron en el despliegue de tropas libanesas y fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, la retirada del Ejército de Israel y de Hezbolá de esa misma zona, así como el desarme de la milicia chií.

Sin embargo, Hezbolá no se retiró ni entregó sus armas. Al contrario, con el apoyo de Irán, desde entonces, el equipamiento militar y el número de combatientes entrenados se han multiplicado.

De ahí que, actualmente, Israel estaría intentando obligar nuevamente a Hezbolá a cumplir los términos de la resolución 1701, cree Vakil.

Líbano distrae de la guerra de Gaza

"En tercer lugar, con esta operación en el Líbano, no se presta atención a Gaza", añade, y recuerda que, casi un año después del comienzo de la guerra en Gaza, continúan los combates y más de 90 rehenes permanecen cautivos de Hamás.

"Israel no tiene una estrategia para salir de Gaza, no ha dejado claro qué planes tiene para el día después y, desde luego, no habla de un proceso israelí-palestino", indica Vakil.

En su opinión, la guerra en el Líbano sirve para distraer de la falta de estrategia en Gaza.

Presión interna en Israel

Mientras tanto, la población israelí se impacienta cada vez más. La presión sobre Netanyahu para que alcance un acuerdo de alto al fuego y garantice la devolución de los rehenes es cada vez mayor.

"Desde el punto de vista israelí, la presión política interna es muy alta y se intensifica semana tras semana", dice a DW Lorenzo Trombetta, analista de Oriente Próximo y consultor de agencias de la ONU.

El experto cree que alcanzar un consenso se ha convertido en un paso clave para el Gobierno israelí. Una forma de lograrlo podría ser garantizar la seguridad del norte de Israel, observa.

(vt/rml)