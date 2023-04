Los misteriosos habitantes del aire

Multitud de insectos, semillas, polen y bacterias -el llamado plancton aéreo- viven en una cáscara de gases y agua que protege nuestra Tierra.





Hace pocos años, los científicos empezaron a investigar los innumerables microorganismos de la atmósfera terrestre, el llamado plancton aéreo. Microorganismos animales y vegetales de todo tipo son arrastrados por el viento desde la tierra y el agua y recorren largas distancias en auténticas "autopistas del aire". ¿Qué ocurre exactamente? ¿ Y en qué medida influyen en estos procesos la vida humana y el ecosistema de nuestro planeta?

Ya en el siglo XIX se sospechó de la existencia del plancton aéreo: Charles Darwin y Louis Pasteur lo describieron en sus obras. Pero durante mucho tiempo faltaban herramientas científicas para estudiar estas formas de vida. Gracias a las imágenes por satélite y a los avances de la microbiología, el plancton aéreo vuelve a estar en el punto de mira de la ciencia.

El documental acompaña a investigadores de los campos de la aerobiología, la química, la agronomía y la climatología. Investigan la importancia de estas pequeñas criaturas para la biodiversidad mundial. En las partículas de polvo que flotan en la atmósfera terrestre se encuentran adheridos innumerables y diminutos compañeros de viaje. Esto supone un riesgo de transmisión de enfermedades microbianas a través del aire. Además, los científicos están alarmados por los inquietantes cambios en la calidad del aire. La desertización y la deforestación también están afectando negativamente a la vida en la atmósfera. Según estudios recientes, ciertas bacterias que viven en las nubes pueden incluso influir en las precipitaciones. Cualquiera que estudie a los pequeños habitantes del aire se dará cuenta rápidamente de su gran importancia para la vida humana.



