Los migrantes y las autoridades alemanas

Imagen: DW

Yairan Montejo vive en Alemania, pero todos los años tiene que renovar su permiso de residencia. Lo que puede parecer sencillo es en realidad algo frustrante y molesto para el cubano. Las citas son difíciles de conseguir y le gustaría que algunos funcionarios fueran más empáticos. ¿Conseguirá obtener un permiso de residencia permanente?

Imagen: DW

La colombiana Catalina Fajardo lo tiene más fácil de momento. Muy pronto vendrá a Alemania con la ayuda de una agencia de colocación y trabajará en este país como profesora de guardería porque se necesitan con urgencia trabajadores cualificados. Pero antes tiene que pasar un examen de alemán. Nuestra reportera Kathrin Wesolowski conversó con los dos.



Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 04.11.2023 – 13:03 UTC

SÁ 04.11.2023 – 18:15 UTC

SÁ 04.11.2023 – 22:15 UTC

DO 05.11.2023 – 05:15 UTC

DO 05.11.2023 – 09:15 UTC

DO 05.11.2023 – 15:15 UTC

LU 06.11.2023 – 00:15 UTC

LU 06.11.2023 – 05:03 UTC

LU 06.11.2023 – 08:03 UTC

LU 06.11.2023 – 16:03 UTC

LU 06.11.2023 – 19:03 UTC

MA 07.11.2023 – 10:45 UTC

MA 07.11.2023 – 17:15 UTC

MI 08.11.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6