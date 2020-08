Los laboristas británicos alcanzan a los conservadores en intención de voto

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE

Julio de 2016: "'Brexit' significa 'brexit'"

Theresa May, exsecretaria de Interior, reemplazó a David Cameron como premier el 11 de julio y prometió al país que "'brexit' significa 'brexit'". May había apoyado en las sombras la campaña para permanecer en la UE, y al comienzo no dijo cuándo su gobierno activaría el Artículo 50 del Tratado de la UE para dar inicio a las conversaciones que llevarían a la salida formal.