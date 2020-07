Los líderes europeos acercan posiciones, pero continuarán las negociaciones mañana

Los líderes europeos continuaban en la noche del sábado (18.07.2020) enfrascados en cómo lograr un acuerdo sobre su plan para reconstruir sus economías tras la pandemia y que, en el segundo día, sigue enfrentando reservas de Países Bajos y sus socios "frugales", cuando en torno a las 23:00 horas un portavoz anunció que se retomarían las negociaciones el domingo.

El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, busca convencer con nuevas propuestas a estas naciones que defienden un mayor rigor fiscal (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia) y que el viernes dejaron claras sus exigencias en el primer día de cumbre. Michel propuso reducir la cuantía del fondo de rescate. Asimismo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a aceptar una reducción de las ayudas directas y a que haya un control sobre los desembolsos, siempre que no haya posibilidad de vetos.

"Nos estamos enfrentando a Países Bajos y a otros países dichos 'frugales' que no comparten la necesidad de una respuesta tan consistente, especialmente sobre subsidios", advirtió el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a las 31 horas de cumbre, en un video. La delegación holandesa, sin embargo, habló de "pasos en la dirección correcta" durante la jornada.

Los mismos puntos de bloqueo que ayer

El primer día de negociación terminó al filo de la medianoche sin acuerdo, sobre todo por las exigencias sobre el control del fondo del primer ministro holandés, Mark Rutte, que reclama de los beneficiarios "reformas" como en el mercado laboral y pensiones. El holandés, que enfrenta en 2021 elecciones legislativas en su país donde la extrema derecha gana terreno, retoma la retórica de que los endeudados países del sur no hicieron las reformas necesarias para enfrentar una crisis.

Para presionar a estos países como España e Italia, los principales receptores del fondo, Rutte busca que el desbloqueo del dinero se acuerde por unanimidad de los 27, trayendo de vuelta el fantasma de las duras reformas de la pasada crisis de la deuda. Michel propone en cambio ahora además un "superfreno de emergencia" que los países podrán activar si dudan sobre el uso de los fondos por sus socios. El asunto pasaría entonces a debate "sin demora" de los líderes o sus ministros de Finanzas. Aunque la medida se ha interpretado como un encubierto poder de veto de cada país.

Las propuestas sobre gobernanza "van en la buena dirección", declaró un diplomático holandés a la AFP, para quien las "próximas 24 horas" serán cruciales para saber el resultado de la cumbre. En caso de fracaso, no se descarta otra en julio. En la cena de trabajo celebrada hoy, según un diplomático, se abordó uno de los escollos pendientes, el reclamo de Hungría y Polonia de no vincular el desbloqueo de fondos al respeto del Estado de derecho. "No pueden aceptarse requisitos políticos previos", según Budapest.

lgc (afp/efe/reuters)

