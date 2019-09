Los jóvenes paran el mundo en defensa del clima

Miles de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos estudiantes además de activistas medioambientales de todas las edades, tomaron este viernes (20.09.2019) las calles en el marco de una ambiciosa huelga global en más de 150 países para exigir a los gobiernos contundencia contra la crisis climática.

Más de 5.000 acciones de protesta han sido convocadas dentro esta jornada "Global Climate Strike", como pistoletazo de salida de una agitada semana de movilizaciones y huelgas, del 23 al 27 de septiembre, coincidiendo con la cumbre de acción climática convocada por la ONU en Nueva York.

La convocatoria berlinesa de la huelga ambiental fue multitudinaria

Asia, África, Europa, América... Las protestas se han dejado sentir a lo largo de todo el globo, desde Kenia hasta Uganda y Nigeria, pasando por la amenazada Asia, con su multitud de pequeños territorios asiáticos insulares y países como India o Pakistán, y extendiéndose hasta Europa y América.

En la ciudad de Nueva York, que acoge el lunes la cumbre climática, varios miles de estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley para iniciar la denominada "Huelga del Clima", una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de 50 ONG. Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", la protesta en Manhattan ha tenido su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.

En América Latina, jóvenes de países como Argentina, México, Chile y Perú se unieron a esta jornada de protesta contra la crisis climática con varias acciones reivindicativas para buscar soluciones a este fenómeno.

En Europa, miles de personas se manifestaron también en Alemania, Francia, Bélgica, países escandinavos, y Reino Unido, entre otros. En España, pese a que la huelga general está convocado para el próximo viernes, los jóvenes retomaron sus sentadas ante el Parlamento del país.

Si el hielo se derrite, morirán. ¿Les suena?

En Alemania, las protestas se repitieron en varias ciudades, especialmente en Berlín, donde la iniciativa fue multitudinaria.

Las protestas de jóvenes y estudiantes -pero también de no tan jóvenes, y de sindicatos, docentes o empresas- tomaron las grandes vías de las principales ciudades de prácticamente toda la geografía europea, como Londres, Bruselas o París. En Suecia también se han convocado diversas movilizaciones, la principal en Estocolmo, frente a la sede del Parlamento sueco en donde la activista Greta Thunberg inició precisamente sus protestas hace un año.

