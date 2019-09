Los hutíes anuncian un alto el fuego unilateral frente a Arabia Saudí para "lograr la paz"

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron de forma inesperada la noche de este viernes (20.09.2019) una tregua, suspendiendo el lanzamiento de proyectiles contra Arabia Saudí, en la misma jornada en que la coalición que encabezan estos últimos atacara posiciones de este grupo en Hudeida, culminando una semana de bombardeos después de los ataques contra dos plantas de la petrolera estatal saudí Aramco.

En el discurso, inicialmente con motivo del quinto aniversario de la toma de la capital del Yemen y la mayoría del noreste del país, los rebeldes proclamaron "un alto en los ataques a los territorios del reino de Arabia Saudí con drones y con misiles crucero y balísticos así como cualquier otro ataque". El jefe del Consejo Presidencial hutí, Mahdi al Mashat, informó de la decisión en un discurso retransmitido por la televisión Al Masirah, afín a los rebeldes, en el que manifestó que esperan una respuesta similar de parte de Arabia Saudí para "detener todo tipo de ataques aéreos en nuestros territorios yemeníes".

Según Mashat, se trata de una iniciativa "para lograr la paz a través de serias negociaciones que permitan conseguir una reconciliación nacional que no excluya a nadie". El anuncio se produjo después de que la coalición árabe que lidera Arabia Saudí lanzara una operación contra varios "objetivos hostiles" en el norte de la estratégica ciudad yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo. "Nos reservamos el derecho de responder en caso de falta de respuesta a esta iniciativa e insistimos que la continuidad de la guerra no le servirá a nadie sino que puede llevar a graves acontecimientos que no queremos", añadió el jefe de los rebeldes, aliados de Irán.

Aunque la coalición árabe ha continuado toda la semana los bombardeos contra objetivos en Yemen, el ataque contra cuatro instalaciones hoy en el norte de Al Hudeida supone un incremento de la presión militar en una zona sobre la que los hutíes y el Gobierno yemení de Abdo Rabu Mansur Hadi alcanzaron un acuerdo de tregua en diciembre pasado. El anuncio realizado por la máxima autoridad de los hutíes contradice la posición desafiante adoptada en los últimos días por los rebeldes, que amenazaron con nuevos ataques contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El coronel Turki al Maliki, portavoz de la coalición y del ministerio de Defensa saudí, señaló en un comunicado que las instalaciones bombardeadas eran utilizadas para hacer embarcaciones no tripuladas y minas marítimas. "La destrucción de estos emplazamientos hostiles contribuye a preservar la libertad de navegación marítima", indica en el comunicado, en el que acusa a "la milicia terrorista hutí" de lanzar misiles balísticos, drones, botes con trampas explosivas y por control remoto" desde esa zona.

El ataque se produce después de que la semana pasada más de una veintena de drones y misiles fueran lanzados contra dos instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí, provocaran la suspensión del 50% de la producción del mayor suministrador de petróleo del mundo. El Gobierno permitió hoy una inusual visita a periodistas, incluidos extranjeros, a las plantas atacadas de Khurais y Abqaiq. Aunque los rebeldes hutíes reivindicaron el ataque Riad ha asegurado que el ataque provino del norte y ha responsabilizado de él a Irán.

El Pentágono anunció paralelamente el envío de tropas a Arabia Saudí, aunque en un número moderado y con carácter meramente defensivo, según anunció el general de la Marina estadounidense Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto. "El presidente ha aprobado el envío de fuerzas estadounidenses que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles", dijo en rueda de prensa el secretario de Defensa, Mark Esper, tras una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump.

lgc (efe/afp)

