Los guardianes del acuario del mundo - Pesca responsable en México

Un laboratorio natural en peligro por la pesca ilegal y el desarrollo inmobiliario. La ONG Niparajá batalla para proteger junto con los pescadores las aguas del Golfo de California. El oceanógrafo francés Jacques Cousteau definió al Mar de Cortés, en el Golfo de California, como “el gran acuario del mundo”.



Los hermanos Cuevas nacieron allí, en el islote El Pardito. Siempre han vivido de la pesca artesanal y participaron en la creación de la primera “Red de Zonas de Refugio Pesquero” en México. Son doce áreas de corredor entre San Cosme y Punta Coyote, que abarcan 150 kilómetros del litoral oriental de Baja California Sur

En estos refugios sólo se permite la pesca comercial controlada por parte de sus propios pobladores, que a su vez se encargan de su cuidado y custodia.

La pesca ilegal es la principal amenaza para los refugios pesqueros, un instrumento innovador que por su éxito para la recuperación de especies se ha replicado ya en otros estados mexicanos. Varios compañeros de Los Cuevas se han topado con buques sardineros, camaroneros de Sinaloa o con furtivos armados. En ocasiones esos choques terminan en enfrentamientos.

Los pescadores no disponen de canales para exigir a las autoridades que aumenten sus patrullajes. Ahí comienza el papel de vinculación y empoderamiento de la ONG Niparajá. Cuando sus voluntarios llegaron a estas costas las primeras veces se encontraron con pescadores que ni siquiera tenían cédula de identidad.



Niparajá impulsó el establecimiento de las zonas refugio y realiza su monitoreo buceando las profundidades. Sus exploraciones han detectado que desde 2012 ha aumentado un 30% tanto el volumen como la talla del pescado. Así lo han observado gracias a la capacitación técnica de los pescadores, quienes mejor conocen estas aguas.

Niparajá también busca la creación de una reserva de la biósfera que blinde unas tierras ricas en fosforita, el fertilizante natural que llega hasta el oceáno y nutre su amplia biodiversidad.

Sin la conservación de la Sierra sería imposible tener paraísos como Cabo Pulmo, la joya de la conservación en México. Esta humilde aldea de pescadores tomó por iniciativa propia la decisión de dejar de pescar y mantener sus costas como parque natural hace 25 años.

El parque ha favorecido que se quintuplique la fauna marina y el arribo de depredadores tope como el tiburón ballena, una muestra del saludable estado de sus aguas. Su belleza natural ha convertido a Cabo Pulmo en parada obligatoria y a diario recibe unos 200 visitantes, el total de su población. Por eso Niparajá se ha dado a la tarea de ofrecer capacidades empresariales para ordenar el negocio turístico.

La organización civil Niparajá entendió que para salvar sus mares debe también cuidar del desierto, un ecosistema deshabitado -que tanto como el Mar de Cortés, también define a los surcalifornianos.





