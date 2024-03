Los ganadores de la legalización del cannabis en Alemania

El cannabis se legaliza en Alemania. Aún no está claro cuándo entrará finalmente en vigor la nueva ley. Pero ya está claro quién ganará mucho dinero en el futuro y quién se quedará con las manos vacías.

Dirk Rehan aún no quiere descorchar el champán. "Todavía no me atrevo", dice el empresario. Sin embargo, tiene motivos para celebrar: el número de visitas a sus dos sitios web se ha multiplicado desde el 23 de febrero.

Ese día, el la Cámara Baja del Parlamento alemán, Bundestag, aprobó el proyecto de ley del Gobierno alemán "sobre el uso controlado del cannabis". Según este proyecto de ley, todo adulto podrá cultivar tres plantas de hierba en casa, llevar consigo hasta 25 gramos de cannabis e incluso almacenar 50 en su domicilio.

Está previsto que la ley entre en vigor en abril. Sin embargo, según los medios de comunicación, podría tardar aún más. Por ello, Rehan se muestra prudente. Pero ya parece claro que, si la ley se aplica como está previsto, él será uno de los ganadores.

Rehan vende todo lo relacionado con el cultivo de hierba. También podría describirse como tecnología de invernaderos y suministros de jardinería.

Sus productos más vendidos son los llamados kits de cultivo listos para usar: tiendas del tamaño de un frigorífico con lámparas, sistemas de ventilación y tecnología de medición. El más barato cuesta poco más de 500 euros. El más caro, casi 1.500. Pero todos están agotados. "La gente está perdiendo el miedo a cultivar cannabis por su cuenta", afirma Rehan, en entrevista con DW.

Todo lo relacionado con el cultivo de cannabis está en auge

Él mismo ya cumplió dos años de cárcel por complicidad en el cultivo de cannabis. En 2011, montó el negocio mayorista. Desde entonces, en sus consultas, habla sobre todo de ajíes, tomates y brócoli.

Ahora, está deseando "poder asesorar de forma normal", dice Rehan. Con cuatro empleados fijos, sus dos tiendas generaron el año pasado un volumen de negocio de dos millones de euros. Este año, espera ganar entre tres y cuatro millones.

El estado de ánimo también es muy bueno entre otros proveedores de la llamada industria del cultivo: ya sea el vendedor austriaco de semillas de cannabis Seeds 24 o el minorista Growmark, con sede en Hamburgo, todos advierten de plazos de entrega más largos. La tienda online Grow Guru dice: "En estos momentos, todas las tiendas y proveedores están desbordados por los clientes".

Dirk Rehahn, propietario de "Growshop", podría beneficiarse de la legalización. Imagen: Dirk Rehan

El gran negocio de los "fumetas" recreativos no se materializa

Pero no todos en el sector tienen motivos para celebrar. Los que contaban con una legalización completa salen perdiendo. No habrá tiendas especializadas en la venta de cannabis. Importadores, distribuidores y comerciantes tendrán que buscar nuevos modelos de negocio.

Según la ley, el cannabis para uso recreativo se cultiva en casa o en las llamadas "asociaciones de cultivo no comerciales", también conocidas como clubes sociales de cannabis.

Gracias al cambio legislativo, el cannabis ya no se considera un estupefaciente. Esto facilitará mucho la prescripción. "Las empresas que ya están en el negocio del cannabis medicinal hoy en día se beneficiarán desproporcionadamente de esto", dice Finn Hänsel, fundador y CEO de Sanity Group.

Actualmente, hay algo menos de 200.000 pacientes que consumen cannabis en Alemania. Este mercado podría seguir creciendo. La facturación total del sector es de 200 millones de euros, que se reparten entre varias empresas.

Una puerta abierta

Sin embargo, una puerta al negocio del cannabis recreativo sigue abierta para las empresas. A medio plazo, el Estado también quiere autorizar "cadenas comerciales de suministro" en determinados distritos y ciudades.

Los llamados proyectos modelo en Berlín, Colonia u otros lugares podrían entonces permitir que fluyan millones adicionales a las arcas a través de tiendas especializadas. Los detalles de los proyectos piloto se anunciarán en verano. Quien quiera permanecer en el mercado, necesitará mucho aguante.

Por el momento, este no es el caso del minorista Dirk Rehan. Le ocurre lo mismo que a los buscadores de oro: quien venda las palas y los tamices tiene las mayores posibilidades de obtener una buena ganancia.

(gg/rml)