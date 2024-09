"Las víctimas de Fujimori no han tenido justicia"

El expresidente de Perú Alberto Fujimori, en 2018. Imagen: Luka Gonzales/AFP/Getty Images

Alberto Fujimori: la década oscura que marcó a Perú

Hasta la fecha, los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori no han tenido justicia, ni han recibido una indemnización económica. Fujimori recibió un indulto ilegal, una pensión vitalicia y otros beneficios del Estado, como si hubiera sido un presidente bueno, justo y democrático. Pero fue todo lo contrario, durante su Gobierno hubo matanzas de estudiantes, secuestros, corrupción, sobornos, esterilizaciones de mujeres campesinas, manipulación y control de los medios de comunicación, abuso de las fuerzas militares contra la población y muchos otros delitos graves. Una persona como él no debería tener el derecho de ser enterrado con honores especiales. Una gran parte de la población peruana jamás olvidará el dolor que causó la dictadura de Fujimori. Actualmente, el partido fujimorista Fuerza Popular tiene el control del Congreso y han cambiado artículos de nuestra constitución para poder aferrarse al poder en el futuro.

Soledad Gómez, Perú

Perú vivía una década oscura por culpa del terrorismo y la economía estaba destrozada. Alberto Fujimori finalizó la guerra cruel y asesina de Sendero Luminoso y encaminó la economía peruana, llevándola a ser una de las mejores en América Latina.

Juan Carlos Bozeta Flores, Perú

Fujimori terminó siendo un dictador. Para perpetuarse en el poder, quiso implementar una "dinastía” con sus hijos, aumentó los impuestos a las empresas nacionales, y eso hizo que no pudieran sostenerse y terminaron quebrando. Pero sí protegió a las empresas internacionales, que no pagaban impuestos. Ahora no hay industria nacional. Fujimori se apoyó en los congresistas, que hacían leyes para su propio beneficio, normalizó la corrupción, se alió con el narcotráfico, y terminó traicionando al país.

Fanny J., Facebook

La verdad es que salvó a Perú de ser una dictadura marxista. También abrió la economía, lo que nos permitió salir de una hiperinflación, bajó la pobreza, y emergió una clase media productiva.

Juan Carlos Morales Trelles, Perú

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. Imagen: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

Albares ve como una "decisión soberana" que Caracas convoque al embajador español

España puede decir lo que quiera, pero aquí en Venezuela manda Maduro.

Eduardo Vásquez, Venezuela

El presidente Nicolás Maduro sabe que perdió las elecciones el 28 de julio. Pero alega que hubo un hackeo y se escuda en el Tribunal Supremo que le otorgó la victoria. Además, mete presos a los líderes opositores para atemorizar al pueblo para que no salga a protestar. La derrota del presidente Nicolás Maduro fue tan contundente, que no ganó en ningún estado de Venezuela. Estamos esperando que todos los Gobiernos del mundo acepten a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela y apoyen para que el deseo de cambio del pueblo venezolano se haga realidad.

Simón Rodríguez, Venezuela

No se entrometan en asuntos de otros países, cada país es libre y tienen que respetar esa libertad.

Manuel Timoteo, Facebook

El sistema electoral es un fraude, porque es una dictadura como la que hay en Cuba. Maduro controla la seguridad y utiliza los mismos métodos represivos que en Cuba.

Miguel Góngora, Facebook

Humo de incendios en Brasil y Bolivia "asfixia” Sudamérica

Los incendios forestales recién comienzan y el corrupto Gobierno de Boluarte miente diciendo que tienen el fuego controlado. La realidad es que los propios pobladores destruyen las áreas naturales para cultivar y sacar provecho económico. Lamentablemente, no hay nadie preso por estos crímenes. Las llamas han causado daños irreparables, como la destrucción del hábitat del colibrí cola de espátula, único en el mundo. También se perdió la flora, y la catástrofe sigue aumentando día a día. El Gobierno actúa indiferente. Es necesaria la ayuda internacional para acabar con los incendios, porque el Perú no es capaz de solucionar esta terrible desgracia.

Silvio Alcocer, Perú

Y lo peor es que, hasta el día de hoy no han declarado zona de desastre. Hay más de 4 millones de hectáreas incineradas, animales calcinados y bosques completamente quemados. Este Gobierno no hace nada, necesitamos la ayuda internacional.

Yolanda S., Bolivia

Las autoridades no tomaron acciones, desde hace dos meses que hay lugares que arden. Hay leyes incendiarias que no se abrogan. Es una tragedia climática.

Kathe F., Bolivia

Debería haber una policía Forestal Boliviana que meta presa a las personas que han causado los incendios. Esto irá a peor.

Mayerlin Viveros Quiroz, Facebook

