Los físicos rusos y el problema del visado estadounidense

Tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, las autoridades de Moscú intensificaron la represión contra los científicos. Los físicos, en particular, fueron encarcelados con frecuencia por traición si participaban en conferencias internacionales o escribían para revistas extranjeras.

El día de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, los investigadores rusos publicaron una carta abierta condenando la agresión. Muchos de los cerca de 9.000 firmantes están ahora en el punto de mira de los servicios secretos rusos. Para ellos, la mejor solución sería abandonar Rusia.

Casi al mismo tiempo, la Casa Blanca propuso al Congreso estadounidense facilitar la entrada de científicos rusos en Estados Unidos. Se flexibilizarían los requisitos para la obtención de visados y se agilizaría la expedición de permisos de trabajo. Con ello se pretendía atraer a investigadores y minar el "potencial de innovación" bélica del Kremlin.

Sin embargo, la iniciativa legislativa fracasó debido a la oposición de los republicanos en el Congreso. Así lo explicó un a DW científico ruso que desea permanecer en el anonimato por su propia seguridad. Su información procede de colegas de destacadas universidades de Estados Unidos.

Entrada sólo si también se garantiza la salida

No hay estadísticas oficiales que lo respalden, pero numerosos relatos apuntan a ello: a los físicos rusos les ha resultado casi imposible entrar en Estados Unidos tras la invasión de Ucrania.

Mijaíl Feigelman, del Instituto Lándau de Física Teórica, cerca de Moscú, es un ejemplo. Viajó a Varsovia (Polonia) en la primavera de 2022. Allí solicitó un visado en el consulado estadounidense y hasta pudo presentar una invitación de su hija, que vive en EE. UU. Como a casi todos los físicos en casos similares, le pidieron que enviara sus propias publicaciones científicas, algo con lo que Feigelman estaba familiarizado. Siempre había recibido el visado en pocas semanas, pero esa vez fue diferente.

"No me informaron de que me habían denegado el visado hasta pasados siete meses. No pude demostrar que podría salir de EE. UU. a tiempo". En el pasado, Feigelman únicamente había sido interrogado en el consulado sobre su trabajo científico y "nunca me pidieron pruebas de mi regreso a Rusia", agrega

A otro colega de Feigelman, que lleva más de 15 años trabajando en Alemania, se le denegó el visado, alegando que en su caso existía riesgo de espionaje científico.

La mayoría de los investigadores desean permanecer en el anonimato, por lo que muchos de los detalles no pueden verificarse, pero los relatos son similares.

Aunque no hay estadísticas oficiales, a los físicos rusos les ha resultado casi imposible entrar en Estados Unidos desde febrero de 2022. En la imagen, la fachada de la Universidad Estatal de Moscú, la más grande del país. Imagen: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

Sanciones contra universidades rusas

Otro problema son las sanciones contra Rusia. En la actualidad, Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 200 universidades rusas, lo que afecta a varios departamentos e institutos de Física, ya que, según el gobierno estadounidense, podrían estar implicados en investigación militar.

En Forum Vinskogo, un portal de viajes ruso en internet, cada vez más usuarios se quejan de que sus solicitudes de visas han sido rechazadas bajo el argumento de que el empleador del solicitante está sujeto a sanciones estadounidenses.

Esta evolución de negativas también se refleja en las cifras del Departamento de Estado de EE. UU., según las cuales casi el 40 por ciento de todas las solicitudes de visas de rusos fueron rechazadas en 2023. En 2022 fue el 26 por ciento, y en los años anteriores a la guerra , entre el 15 y el 17 por ciento de las solicitudes.

Ante preguntas de DW, el Departamento de Estado de EE. UU indicó que no es posible determinar si los científicos se ven particularmente afectados, ya que no hay estadísticas sobre ello.

Varios de los entrevistados por DW acabaron trasladándose a la Unión Europea. "Mis amigos científicos se han dado cuenta de que ahora es prácticamente imposible ir a EE. UU.", explica a este medio un antiguo empleado del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, instalado ahora en Europa Occidental.

(aa/cp)