Los enemigos visibles e invisibles del Mönchengladbach

El equipo Borussia Mönchengladbach ha sido nominado por novena vez consecutiva al "equipo más familiar de la Bundesliga”. El título se debe a que los "potros" disponen de muchos espacios para que los fanáticos y jugadores compartan. Entre ellos los entrenamientos. Normalmente, todas las prácticas de Adi Hütter también eran abiertas al público.

Hasta que se percataron de lo "bien estudiado” que tenía el Wolfsburg al Borussia. El entrenador sorprendió a todos con una declaración punzante en la que acusó públicamente a los "lobos" de espionaje de sus entrenamientos en la rueda de prensa previa al partido contra el Hertha: "por otro lado siempre hay personas de los equipos contrarios, que vienen a vigilar los entrenamientos. En cuanto a los temas tácticos, la verdad no me produce ninguna alegría saber que este tipo de cosas salen a la luz”, dijo Hütter.

Adi Hütter

A raíz de esto, el equipo desistió de ofrecer a sus fanáticos entrenamientos a puerta abierta. Situación que ha causado malestar en la hinchada de los "lobos". Hütter se compadeció de la tristeza de los hinchas destinando unas palabras de afecto para ellos. Sin embargo aseguró que solo tres de cinco entrenamientos serían a puerta cerrada, para evitar precisamente que los rivales se aprovechen de esta bondad.

En el partido ante el Wolfsburgo, los "lobos" pudieron anticipar a los "potros" en las pelotas quietas, entre otras jugadas de "laboratorio”.

Bajones deportivos

No solo los enemigos visibles, si no también los invisibles deben enfrentarse al Mönchengladbach. Los fantasmas de las inseguridades y de las malas rachas. Precisamente donde no puede haber espacio para las dudas, es en el cerebro del cuerpo del juego, el mediocampo. Florian Neuhaus era el encargado de llevar los hilos en la temporada pasada.

El D.T. argumentó la decisión de haberlo descartado en los últimos encuentros: "En los seis partidos que jugó vi poco de lo que siempre estoy acostumbrado a ver en Flo. Por eso no está en el once titular”. Sin embargo, está seguro que Neuhaus, internacional con la Selección Alemana, volverá a su nivel: "No hay que olvidar que se unió tarde a la concentración. Estoy seguro que ya vendrá el momento que Flo vuelva a jugar y sea feliz”.

Para cubrir ese bache de rendimiento. El D.T. le abrió el campo y puso a disposición la posición a Manu Koné, quién la ha aprovechado muy bien, y que se ha complementado muy bien con Denis Zakaria, apenas en su regreso.

Denis Zakaria celebra con Kouadio Koné y Lua Netz

El escape de dos estrellas

Para colmo de los males, en la lucha del equipo por proporcionar las herramientas para que el conjunto esté en su mejor nivel. Hay otras cuestiones que atormentan tras bambalinas: la renovación de Matthias Ginter y de Denis Zacarías. El contrato de ambos jugadores de selección (Alemania y Suiza) vence en verano del 2021. Max Eberl, el director deportivo del Mönchengladbach, ya advirtió que su forma de actuar está lejos de ponerle un cuchillo en el pecho a alguien para obligarlos a hacer algo.

Sus intenciones son claras, pero sabe toda la corriente en contra que tiene: la edad de los jugadores. Por supuesto, los jugadores saben que las decisiones que se tomen a final de sus 20 años van a marcar toda su carrera y su vida. Para Ginter y Zacarías, se trata concretamente de perspectivas deportivas y económicas.

En el fútbol como en la vida nada es color de rosa. Para el 'Gladbach' no será fácil retener a sus estrellas, lidiar con el bajón deportivo de Neuhaus, ni defenderse de los espías tácticos que los merodean en sus entrenamientos.