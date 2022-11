“Los embargos del gobierno estadounidense solo afectan a los más pobres”

Asamblea General de la ONU pide por amplia mayoría que cese embargo de EE. UU. a Cuba

¿Cuándo entenderá Estados Unidos que las sanciones económicas solo afectan al pueblo y no a los gobernantes? Solo basta con ver el ejemplo de Venezuela, que no encuentra la manera de frenar la emigración.

Steven B., Facebook

Deben exigirle al régimen cubano que haya elecciones libres y que se respete a la oposición.

Álvaro Fuentes, Facebook

Los famosos embargos del gobierno estadounidense solo afectan a los más pobres, y nunca han tenido el efecto deseado. La historia no miente. La comunidad internacional debe presionar a Estados Unidos.

Diego Ramírez, Facebook

Es mucho mejor pedir la renuncia inmediata de Díaz-Canel y de todo su gabinete, y verán como la economía de Cuba mejora.

Asbel Hebel, Facebook

Cada país tiene derecho a tener la forma de gobierno que desea. El embargo o bloqueo comercial es una medida que no funciona. Cuba tiene muchos problemas, aunque nunca se sabrá si son por incapacidad de sus dirigentes o por el embargo.

Daniel Martínez, Facebook

Yo no sé por qué Estados Unidos insiste con el embargo. ¿Por qué no dejan que el modelo socialista cubano caiga por su propio peso sin intervención extranjera? El comodín del régimen cubano es echarle la culpa de todo lo que les pasa al embargo. Pero si no hay embargo ya no tendrán a quién culpar por sus problemas.

Luis González, México

¿Por qué no le exigen al régimen castrista que renuncie al poder y que haya elecciones libres?

Francisco Fuentes, Facebook

Si yo fuera el embajador de Estados Unidos ante la ONU me daría vergüenza tener este cargo. Prácticamente todo el planeta vota en contra del bloqueo desde hace años, pero ellos siguen manteniendo la misma postura. A pesar de la existencia de la ONU, todavía se sigue imponiendo la voluntad del más fuerte.

Juan Negretti, Facebook

EE.UU. acusa a Rusia de dejar morir "de hambre" al mundo

EE.UU. acusa a Rusia de dejar morir “de hambre” al mundo

La guerra en Ucrania se acabará cuando los países dejen de enviar armas para alimentar el conflicto. El conflicto es directamente con Rusia; le pusieron todo tipo de sanciones y han querido ahogar su economía. Los dirigentes de Estados Unidos y la Unión Europea se equivocaron y ahora solicitan comprensión. La crisis ya está aquí, en Europa ya la están viviendo.

Jairo Durán, Colombia

A Estados Unidos y a la OTAN no les interesa la paz. Solo les importa vender armas.

Elba Cañaveral, Colombia

El hambre que sufre la gente en Colombia no es a causa de la guerra. La causa de la pobreza son los tratados de libre comercio con los estadounidenses, que saquean las riquezas de Colombia con la complicidad de los gobiernos.

Martín Emilio, Colombia

No es culpa de Rusia, es culpa de las sanciones.

Gilda Batista, Facebook

Estados Unidos debería negociar la paz en lugar de echarle la culpa a Rusia de todo lo que sucede.

José Rodríguez, Facebook

El triunfo de Lula: una oportunidad y grandes desafíos

La realidad es que no había margen para el desastre. Los dos son malos políticos. Lo peor que le pasó a Brasil, con esta elección estaban entre la espada y la pared.

Hans Gómez, Facebook

Una decisión soberana del pueblo, que eligió el camino seguro, con propuestas progresistas de redistribución de los recursos públicos para favorecer a los más necesitados y vulnerables.

Cristian Otavalo, Facebook

Felicitaciones al pueblo brasileño. A los uruguayos nos quedan dos años de sufrimiento, para ya volveremos a la izquierda.

Sandra DeLeón, Facebook

El gran reto de Latinoamérica es formar una sociedad con mayor equidad. Con Petro en Colombia ya empezamos. No se imaginan lo corrupta que era la ultraderecha en Colombia. Hoy, Petro entrega a los campesinos hectáreas de tierra que tenían los paramilitares y narcotraficantes. Esto es un verdadero cambio.

Carlos Patiño, Facebook

